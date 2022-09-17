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https://sputnikarabic.ae/20220917/إعلام-فرنسا-تجري-سرا-تدريبات-متخصصة-للجيش-الأوكراني-1067852660.html
إعلام: فرنسا تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني
إعلام: فرنسا تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مستشار في وزارة الدفاع الفرنسية، بأن باريس ربما تجري تدريبات متخصصة سرا للجيش الأوكراني. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T06:57+0000
2022-09-17T06:57+0000
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ونقلت مجلة "بوليتيكو"، عن المستشار العسكري، قوله إن باريس رفضت التدريب الجماعي للجيش الأوكراني.لكن في الوقت نفسه، ألمح إلى أن فرنسا يمكنها إجراء تدريبات "متخصصة" للجنود الأوكرانيين.وأضاف: "قررت بريطانيا تقديم تدريب أساسي.. ونحن نجري المزيد من التدريبات المتخصصة"، لافتا إلى أن مبادرة لندن لتدريب الجيش الأوكراني لن تكون كافية.وعن طبيعة التدريبات المتخصصة التي تجريها فرنسا للجنود الأوكرانيين، أجاب: "لن نخبرك بكل شيء نفعله".ووفقا للمجلة، دربت فرنسا نحو 40 جنديا أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة، على استخدام مدافع "قيصر" الذاتية الدفع الفرنسية.وأشارت إلى أن هناك مناقشات جارية لإنشاء مركز تدريب داخل "الناتو". ومع ذلك، يرى بعض أعضاء الحلف أن وجود مثل هذا المركز سيؤكد ما تعلنه موسكو بأن الناتو ليس مجرد تحالف دفاعي.وفي السياق، قال مسؤول غربي إن الأوكرانيين يحتاجون إلى مزيد من الاستعداد لمواجهة الجيش الروسي، لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق عاما على الأقل لإعادة تدريب الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220910/فرنسا-تمنح-أوكرانيا-مدافع-تي-إر-إف1-1067549962.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: فرنسا تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني

06:57 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير،5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير،5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Alain Jocard
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أفادت وسائل إعلام نقلا عن مستشار في وزارة الدفاع الفرنسية، بأن باريس ربما تجري تدريبات متخصصة سرا للجيش الأوكراني.
ونقلت مجلة "بوليتيكو"، عن المستشار العسكري، قوله إن باريس رفضت التدريب الجماعي للجيش الأوكراني.
لكن في الوقت نفسه، ألمح إلى أن فرنسا يمكنها إجراء تدريبات "متخصصة" للجنود الأوكرانيين.
وأضاف: "قررت بريطانيا تقديم تدريب أساسي.. ونحن نجري المزيد من التدريبات المتخصصة"، لافتا إلى أن مبادرة لندن لتدريب الجيش الأوكراني لن تكون كافية.
وعن طبيعة التدريبات المتخصصة التي تجريها فرنسا للجنود الأوكرانيين، أجاب: "لن نخبرك بكل شيء نفعله".
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10 سبتمبر, 11:53 GMT
ووفقا للمجلة، دربت فرنسا نحو 40 جنديا أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة، على استخدام مدافع "قيصر" الذاتية الدفع الفرنسية.
وأشارت إلى أن هناك مناقشات جارية لإنشاء مركز تدريب داخل "الناتو". ومع ذلك، يرى بعض أعضاء الحلف أن وجود مثل هذا المركز سيؤكد ما تعلنه موسكو بأن الناتو ليس مجرد تحالف دفاعي.
وفي السياق، قال مسؤول غربي إن الأوكرانيين يحتاجون إلى مزيد من الاستعداد لمواجهة الجيش الروسي، لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق عاما على الأقل لإعادة تدريب الجيش الأوكراني.
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