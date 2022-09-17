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إعلام: لابيد يلتقي أردوغان الثلاثاء المقبل
إعلام: لابيد يلتقي أردوغان الثلاثاء المقبل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:10+0000
2022-09-17T18:20+0000
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ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، أن يائير لابيد سيلتقي الرئيس التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء المقبل.ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لابيد سيلتقي بالعديد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات في نيويورك الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.بدوره، أكد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن لابيد سيجري لقاء مهما مع رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ عام 2008، بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان نفسه.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إعلام: لابيد يلتقي أردوغان الثلاثاء المقبل

18:10 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 18:20 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل.
ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم السبت، أن يائير لابيد سيلتقي الرئيس التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء المقبل.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لابيد سيلتقي بالعديد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات في نيويورك الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره، أكد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد، بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن لابيد سيجري لقاء مهما مع رجب طيب أردوغان، الثلاثاء المقبل، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ عام 2008، بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان نفسه.
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