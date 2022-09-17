https://sputnikarabic.ae/20220917/إنتل-تتخلص-من-بينتيوم-وسيليرون-في-وحدات-المعالجة-المركزية--1067874319.html
"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات المعالجة المركزية
"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات المعالجة المركزية
قررت شركة "إنتل" الأمريكية الاستغناء عن العلامتين التجاريتين "بينتيوم" و"سيليرون" لوحدات المعالجة المركزية، بعد أن ظلت تعتمد عليهما في حواسيبها منذ تسعينيات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:38+0000
2022-09-17T15:38+0000
2022-09-17T15:38+0000
مجتمع
منوعات
شركة إنتل
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صرحت "إنتل" أنها سوف تستبدل الاسمين التجاريين بعلامتها الخاصة "معالج إنتل"، لرقائق الكمبيوتر المحمول المنخفضة، وذلك ابتداء من العام المقبل 2023، وفقا لبيان من الشركة.ولم تحدد شركة "إنتل" موقفها من تطبيق نفس الإجراء على معالجات حواسيب سطح المكتب، التي لا تزال طرازاتها التي طرحت في العام الحالي تشمل علامتي "بنتيوم" و"سيليرون".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شهد مؤخرا الاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية "CHIPS"، الذي تم تمريره الشهر الماضي، وفقا موقع "ذا فيرج".وبدأ حفل وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" الجديد بما وصفته الشركة "بأكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220215/إنتل-الأمريكية-تستحوذ-على-شركة-إسرائيلية-بـ-58-مليار-دولار-1058649013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, شركة إنتل
"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات المعالجة المركزية
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قررت شركة "إنتل" الأمريكية الاستغناء عن العلامتين التجاريتين "بينتيوم" و"سيليرون" لوحدات المعالجة المركزية، بعد أن ظلت تعتمد عليهما في حواسيبها منذ تسعينيات القرن الماضي.
صرحت "إنتل" أنها سوف تستبدل الاسمين التجاريين بعلامتها الخاصة "معالج إنتل"، لرقائق الكمبيوتر المحمول المنخفضة، وذلك ابتداء من العام المقبل 2023، وفقا لبيان
من الشركة.
ولم تحدد شركة "إنتل" موقفها من تطبيق نفس الإجراء على معالجات حواسيب سطح المكتب، التي لا تزال طرازاتها التي طرحت في العام الحالي تشمل علامتي "بنتيوم" و"سيليرون".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شهد مؤخرا الاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.
ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية "CHIPS"، الذي تم تمريره الشهر الماضي، وفقا موقع
"ذا فيرج".
وبدأ حفل وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" الجديد بما وصفته الشركة "بأكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".
وأشباه الموصلات
هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.