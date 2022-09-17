عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/إنتل-تتخلص-من-بينتيوم-وسيليرون-في-وحدات-المعالجة-المركزية--1067874319.html
‏"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات ‏المعالجة المركزية
‏"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات ‏المعالجة المركزية
قررت شركة "إنتل" الأمريكية الاستغناء عن العلامتين التجاريتين "بينتيوم" و"سيليرون" لوحدات ‏المعالجة المركزية، بعد أن ظلت تعتمد عليهما في حواسيبها منذ تسعينيات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:38+0000
2022-09-17T15:38+0000
مجتمع
منوعات
شركة إنتل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102213/80/1022138041_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_6ac51ef1fcf9b3b4b55518515ed58698.jpg
صرحت "إنتل" أنها سوف تستبدل الاسمين التجاريين بعلامتها الخاصة "معالج إنتل"، لرقائق الكمبيوتر المحمول المنخفضة، وذلك ابتداء من العام المقبل 2023، وفقا لبيان من الشركة.ولم تحدد شركة "إنتل" موقفها من تطبيق نفس الإجراء على معالجات حواسيب سطح المكتب، التي لا تزال طرازاتها التي طرحت في العام الحالي تشمل علامتي "بنتيوم" و"سيليرون".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شهد مؤخرا الاحتفال بوضع حجر الأساس ‏لمصنع شركة "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.‏ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية "CHIPS"، الذي تم تمريره الشهر الماضي، وفقا موقع "ذا فيرج".وبدأ حفل وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" الجديد بما وصفته الشركة "بأكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220215/إنتل-الأمريكية-تستحوذ-على-شركة-إسرائيلية-بـ-58-مليار-دولار-1058649013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102213/80/1022138041_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_490a6ebe092d5755f8bb4b84a1a70c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, شركة إنتل
مجتمع, منوعات, شركة إنتل

‏"إنتل" تتخلص من "بينتيوم" و"سيليرون" في وحدات ‏المعالجة المركزية

15:38 GMT 17.09.2022
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupfferشركة إنتل الأمريكية
شركة إنتل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
شركة إنتل الأمريكية
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupffer
تابعنا عبرTelegram
قررت شركة "إنتل" الأمريكية الاستغناء عن العلامتين التجاريتين "بينتيوم" و"سيليرون" لوحدات ‏المعالجة المركزية، بعد أن ظلت تعتمد عليهما في حواسيبها منذ تسعينيات القرن الماضي.‏
صرحت "إنتل" أنها سوف تستبدل الاسمين التجاريين بعلامتها الخاصة "معالج إنتل"، لرقائق الكمبيوتر المحمول المنخفضة، وذلك ابتداء من العام المقبل 2023، وفقا لبيان من الشركة.
ولم تحدد شركة "إنتل" موقفها من تطبيق نفس الإجراء على معالجات حواسيب سطح المكتب، التي لا تزال طرازاتها التي طرحت في العام الحالي تشمل علامتي "بنتيوم" و"سيليرون".
شركة إنتل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
"إنتل" الأمريكية تستحوذ على شركة إسرائيلية بـ 5.8 مليار دولار
15 فبراير, 12:24 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شهد مؤخرا الاحتفال بوضع حجر الأساس ‏لمصنع شركة "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.‏
ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية "CHIPS"، الذي تم تمريره الشهر الماضي، وفقا موقع "ذا فيرج".
وبدأ حفل وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" الجديد بما وصفته الشركة "بأكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".
وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала