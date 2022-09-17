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https://sputnikarabic.ae/20220917/إيران-تعلن-تشريح-جثة-مهسا-أميني-التي-توفيت-خلال-حجزها-من-قبل-شرطة-الأخلاق-1067858358.html
إيران تعلن تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت خلال حجزها من قبل "شرطة الأخلاق"
إيران تعلن تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت خلال حجزها من قبل "شرطة الأخلاق"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T09:35+0000
2022-09-17T09:35+0000
أخبار إيران
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وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص بمحافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".وتابع: "من خلال تطبيق الدقة في الفحص والتحقق من جميع المعايير والمؤشرات لتحديد سبب الوفاة، تم أخذ العينات اللازمة من أنسجة الجسم وشرعنا في إرسالها إلى المعامل المتخصصة. لذلك، بمجرد استلام النتائج، سيتم إرسال سبب الوفاة إلى السلطة القضائية".ووصف البيت الأبيض، أمس الجمعة، وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق" في طهران بأنه أمر "لا يُغتفر".وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إن موتها أمر لا يُغتفر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام أمريكية إن "تظاهرات غاضبة اندلعت في طهران، ردا على مقتل أميني تحت التعذيب في مركز احتجاز، ما دفع السلطات لقطع الإنترنت في العاصمة"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20200717/كاتب-ومحلل-سياسي-المظاهرات-لم-تتوسع-في-المناطق-المؤثرة-في-إيران-رغم-الدعوات-الكبيرة--1046030767.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت خلال حجزها من قبل "شرطة الأخلاق"

09:35 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / STRمظاهرات في إيران بعد اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ
مظاهرات في إيران بعد اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / STR
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".
وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
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وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص بمحافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".
وتابع: "من خلال تطبيق الدقة في الفحص والتحقق من جميع المعايير والمؤشرات لتحديد سبب الوفاة، تم أخذ العينات اللازمة من أنسجة الجسم وشرعنا في إرسالها إلى المعامل المتخصصة. لذلك، بمجرد استلام النتائج، سيتم إرسال سبب الوفاة إلى السلطة القضائية".
ووصف البيت الأبيض، أمس الجمعة، وفاة شابة إيرانية بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق" في طهران بأنه أمر "لا يُغتفر".
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما، والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إن موتها أمر لا يُغتفر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام أمريكية إن "تظاهرات غاضبة اندلعت في طهران، ردا على مقتل أميني تحت التعذيب في مركز احتجاز، ما دفع السلطات لقطع الإنترنت في العاصمة"، على حد قولها.
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