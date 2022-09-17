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إيطاليا... ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة وسط البلاد إلى 11 قتيلا
إيطاليا... ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة وسط البلاد إلى 11 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت وسط إيطاليا، أمس الجمعة، إلى 11 قتيلا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:51+0000
2022-09-17T16:51+0000
إيطاليا
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وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا قد سجلت ارتفاعا جديدا وصل إلى 11 قتيلا ومفقودين اثنين.وأفاد مركز شرطة أنكونا وسط البلاد بأن عمليات البحث الخاصة بالعثور على المفقودين ما تزال مستمرة، مؤكدا أن المفقودين هما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين من عمرها.وقالت القناة الإيطالية إن هطول أمطار غزيرة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة منذ مساء الخميس. فيما قال ممثل إدارة الحماية المدنية الإيطالية: "ما يصل إلى 420 ملم من الأمطار (16.5 بوصة) هطلت في ساعتين أو ثلاث ساعات".وتحملت مقاطعة أنكونا الواقعة على الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا الجزء الأكبر من الأمطار، والتي تسببت في حدوث فيضانات تحولت إلى سيول من المياه والحطام والوحل، تعثرت فيها السيارات.وفيما تحسنت الأحوال الجوية في المنطقة حاليًا، فإن فابريزيو كورسيو، رئيس الحماية المدنية، قد وصل إلى مكان الحادث، حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، بمن فيهم طفل جُرف بعيدًا عن والدته عندما تمكنوا من مغادرة السيارة.وبينما حثت السلطات السكان المحليين على البقاء في منازلهم، فإن هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الليلي في المنطقة المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20181104/ارتفاع-قتلى-عواصف-إيطاليا-1036537760.html
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إيطاليا, أخبار العالم الآن

إيطاليا... ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة وسط البلاد إلى 11 قتيلا

16:51 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Andrea Pattaroأمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020
أمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Andrea Pattaro
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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت وسط إيطاليا، أمس الجمعة، إلى 11 قتيلا.
وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا قد سجلت ارتفاعا جديدا وصل إلى 11 قتيلا ومفقودين اثنين.
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وأفاد مركز شرطة أنكونا وسط البلاد بأن عمليات البحث الخاصة بالعثور على المفقودين ما تزال مستمرة، مؤكدا أن المفقودين هما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين من عمرها.
وقالت القناة الإيطالية إن هطول أمطار غزيرة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة منذ مساء الخميس. فيما قال ممثل إدارة الحماية المدنية الإيطالية: "ما يصل إلى 420 ملم من الأمطار (16.5 بوصة) هطلت في ساعتين أو ثلاث ساعات".
وتحملت مقاطعة أنكونا الواقعة على الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا الجزء الأكبر من الأمطار، والتي تسببت في حدوث فيضانات تحولت إلى سيول من المياه والحطام والوحل، تعثرت فيها السيارات.
وفيما تحسنت الأحوال الجوية في المنطقة حاليًا، فإن فابريزيو كورسيو، رئيس الحماية المدنية، قد وصل إلى مكان الحادث، حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين، بمن فيهم طفل جُرف بعيدًا عن والدته عندما تمكنوا من مغادرة السيارة.
وبينما حثت السلطات السكان المحليين على البقاء في منازلهم، فإن هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الليلي في المنطقة المتضررة.
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