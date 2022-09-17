https://sputnikarabic.ae/20220917/احتجاجات-في-فيينا-بسبب-ارتفاع-الأسعار-1067868174.html
احتجاجات في فيينا بسبب ارتفاع الأسعار
احتجاجات في فيينا بسبب ارتفاع الأسعار
بدأت مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار، اليوم السبت، في العاصمة النمساوية فيينا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:19+0000
2022-09-17T13:19+0000
2022-09-17T13:23+0000
العالم
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وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" فقد رفع المتظاهرون الذي ارتدى معظمهم سترات تحمل شعار الاتحاد النمساوي للنقابات، لافتات كتب عليها "أسعار أقل"، "زيادة المعاشات بنسبة 10 %"، "لا نريد الملايين، نريد أن نأكل، تدفئة أنفسنا، نعيش! ".هذا ومن المخطط أن تستمر المظاهرة حتى الساعة 00: 17 بتوقيت موسكو في ساحة كارلسبلاتز، حيث ترافقها الشرطة.في وقت سابق، أعلن اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB) عن مظاهرة يوم 17 سبتمبر/أيلول في جميع الولايات الفيدرالية، احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. وقال مايكل لودفيج عمدة فيينا على تويتر إن الزيادة الحالية في التضخم تشكل تحديات كبيرة لجزء كبير من النمساويين. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إنه يشارك المحتجين مخاوفهم بسبب ارتفاع الأسعار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
احتجاجات في فيينا بسبب ارتفاع الأسعار
13:19 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
بدأت مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار، اليوم السبت، في العاصمة النمساوية فيينا.
وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" فقد رفع المتظاهرون الذي ارتدى معظمهم سترات تحمل شعار الاتحاد النمساوي للنقابات، لافتات كتب عليها "أسعار أقل"، "زيادة المعاشات بنسبة 10 %"، "لا نريد الملايين، نريد أن نأكل، تدفئة أنفسنا، نعيش! ".
هذا ومن المخطط أن تستمر المظاهرة
حتى الساعة 00: 17 بتوقيت موسكو في ساحة كارلسبلاتز، حيث ترافقها الشرطة.
في وقت سابق، أعلن اتحاد النقابات النمساوي (ÖGB) عن مظاهرة يوم 17 سبتمبر/أيلول في جميع الولايات الفيدرالية، احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. وقال مايكل لودفيج عمدة فيينا على تويتر إن الزيادة الحالية في التضخم تشكل تحديات كبيرة لجزء كبير من النمساويين. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إنه يشارك المحتجين مخاوفهم بسبب ارتفاع الأسعار.