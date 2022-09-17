https://sputnikarabic.ae/20220917/اعلام-قوة-كبيرة-من-الجيش-اللبناني-ترافقها-طائرات-حربية-تداهم-أحياء-في-طرابلس-1067852968.html

اعلام: قوة كبيرة من الجيش اللبناني ترافقها طائرات حربية تداهم أحياء في طرابلس

اعلام: قوة كبيرة من الجيش اللبناني ترافقها طائرات حربية تداهم أحياء في طرابلس

قالت تقارير إعلامية إن الجيش اللبناني نفذ عددا من عمليات التمشيط في مدينة طرابلس، بمرافقة طائرات حربية، نتج عنها إيقاف عدد من المطلوبين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T07:08+0000

2022-09-17T07:08+0000

2022-09-17T07:08+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن "قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ نفذت عمليات تمشيط ومداهمات في مزارع زيتون ​أبي سمراء​ في ​طرابلس​، منذ ساعات الفجر الأولى".ولفت إلى أن هذه القوة صاحبها "طيران حربي تابع للقوات الجوية في الجيش"، وقامت بعمليات تمشيط واسعة في المدينة.وكانت طرابلس قد شهدت أخيرا اشتباكات دارت رحاها في منطقة التل، وراح ضحيتها أربعة قتلى، منهم أحد المطلوبين أمنيا.

https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-اللبناني-يعلن-حصيلة-ضحايا-إطلاق-النار-في-طرابلس-4-قتلى-بينهم-أحد-المطلوبين-1067580486.html

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