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https://sputnikarabic.ae/20220917/اعلام-قوة-كبيرة-من-الجيش-اللبناني-ترافقها-طائرات-حربية-تداهم-أحياء-في-طرابلس-1067852968.html
اعلام: قوة كبيرة من الجيش اللبناني ترافقها طائرات حربية تداهم أحياء في طرابلس
اعلام: قوة كبيرة من الجيش اللبناني ترافقها طائرات حربية تداهم أحياء في طرابلس
قالت تقارير إعلامية إن الجيش اللبناني نفذ عددا من عمليات التمشيط في مدينة طرابلس، بمرافقة طائرات حربية، نتج عنها إيقاف عدد من المطلوبين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:08+0000
2022-09-17T07:08+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن "قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ نفذت عمليات تمشيط ومداهمات في مزارع زيتون ​أبي سمراء​ في ​طرابلس​، منذ ساعات الفجر الأولى".ولفت إلى أن هذه القوة صاحبها "طيران حربي تابع للقوات الجوية في الجيش"، وقامت بعمليات تمشيط واسعة في المدينة.وكانت طرابلس قد شهدت أخيرا اشتباكات دارت رحاها في منطقة التل، وراح ضحيتها أربعة قتلى، منهم أحد المطلوبين أمنيا.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-اللبناني-يعلن-حصيلة-ضحايا-إطلاق-النار-في-طرابلس-4-قتلى-بينهم-أحد-المطلوبين-1067580486.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

اعلام: قوة كبيرة من الجيش اللبناني ترافقها طائرات حربية تداهم أحياء في طرابلس

07:08 GMT 17.09.2022
© Sputnikصور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik
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قالت تقارير إعلامية إن الجيش اللبناني نفذ عددا من عمليات التمشيط في مدينة طرابلس، بمرافقة طائرات حربية، نتج عنها إيقاف عدد من المطلوبين.
ووفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن "قوة كبيرة من ​الجيش اللبناني​ نفذت عمليات تمشيط ومداهمات في مزارع زيتون ​أبي سمراء​ في ​طرابلس​، منذ ساعات الفجر الأولى".
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الجيش اللبناني يعلن حصيلة ضحايا إطلاق النار في طرابلس... 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين
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ولفت إلى أن هذه القوة صاحبها "طيران حربي تابع للقوات الجوية في الجيش"، وقامت بعمليات تمشيط واسعة في المدينة.

وأفاد أن هذه الحملة تم خلالها توقيف عدد من المطلوبين للجهات الأمنية اللبنانية، حيث تمت إحالتهم إلى التحقيق.

وكانت طرابلس قد شهدت أخيرا اشتباكات دارت رحاها في منطقة التل، وراح ضحيتها أربعة قتلى، منهم أحد المطلوبين أمنيا.
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