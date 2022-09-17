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https://sputnikarabic.ae/20220917/الأمن-العام-الأردني-ينهي-عمليات-البحث-في-حادثة-انهيار-عقار-اللويبدة-1067852186.html
الأمن العام الأردني ينهي عمليات البحث في حادثة انهيار "عقار اللويبدة"
الأمن العام الأردني ينهي عمليات البحث في حادثة انهيار "عقار اللويبدة"
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادثة انهيار "عقار اللويبدة" في عمان، وذلك عقب إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T06:01+0000
2022-09-17T06:01+0000
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عمان- سبوتنيك. وبيّن المتحدث الإعلامي باسم المديرية في بيان صادر عنه، صباح السبت، أن عمليات البحث والإنقاذ الصعبة والمتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة.وأشار إلى أنه وفق كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية، فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، ولم تردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين.
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العالم العربي
العالم العربي

الأمن العام الأردني ينهي عمليات البحث في حادثة انهيار "عقار اللويبدة"

06:01 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادثة انهيار "عقار اللويبدة" في عمان، وذلك عقب إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض.
عمان- سبوتنيك. وبيّن المتحدث الإعلامي باسم المديرية في بيان صادر عنه، صباح السبت، أن عمليات البحث والإنقاذ الصعبة والمتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة.
وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة و10 إصابات.
وأشار إلى أنه وفق كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية، فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، ولم تردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين.
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