https://sputnikarabic.ae/20220917/الاتحاد-الدولي-للاتصالات-ثلث-سكان-العالم-محرومون-من-الإنترنت-في-2022-1067858678.html
الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
قال الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الاتصالات الجديدة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T09:52+0000
2022-09-17T09:52+0000
2022-09-17T09:52+0000
العالم
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وفي بيان له، أوضح الاتحاد أن نحو 5.3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت، حسبما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي. وأكد البيان أنه "في ظل غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول 2030 ستتراجع بشكل متزايد". بدوره، قال الأمين العام للاتحاد، هولين جاو، إنه من الضروري ضمان استفادة الجميع من الخدمات الرقمية، عن طريق المزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الدولي للاتصالات: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
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قال الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الاتصالات الجديدة.
وفي بيان له، أوضح الاتحاد أن نحو 5.3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت، حسبما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي.
وأكد البيان أنه "في ظل غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول 2030 ستتراجع بشكل متزايد".
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد، هولين جاو، إنه من الضروري ضمان استفادة الجميع من الخدمات الرقمية، عن طريق المزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية.