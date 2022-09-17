الجيش الإسرائيلي يجبر رضيعا فلسطينيا على خلع ملابسه بسبب صورة بندقية... فيديو
© Photo / MSF"منطقة "إتش 2" في مدينة الخليل القديمة في الضفة الغربية
© Photo / MSF
أرغم جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رضيعا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا، بسبب صورة بندقية على قميصه.
ذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت سيدة فلسطينية على خلع قميص رضيعها لوجود صورة بندقية على القميص، حيث احتجزت عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.
يشار إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي قد أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا، وذلك في الخامس من شهر يونيو/ حزيران الماضي، للسبب نفسه.
لوجود صورة بندقية على القميص!— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 17, 2022
قوات الاحتلال تجبر سيدة فلسطينية على خلع قميص طفلها عقب احتجازها عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة #الخليل pic.twitter.com/sWjZiVZK4c
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحاجز العسكري (طورة) في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، قد أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه وقاموا بالاستيلاء عليها.
وأكدت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين أرغموا الطفل يوسف سند يوسف قبها، البالغ من العمر 3 سنوات فقط، على خلع ملابسه والاستيلاء عليها، بدعوى أن قميصه مرسوم عليه صورة بندقية.
مصادر محلية: "قوات الاحـــتــــلال المتمركزة على حاجز طورة في منطقة يعبد جنوب غرب جنين احتجزت الطفل يوسف سند قبها (3 سنوات) وأرغمته على خلع قميصه بحجة أنه مرسوم عليه صورة بندقية واضطر للعودة إلى منزله عاريًا". pic.twitter.com/8SSFShtkb8— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2022
وأجرت الوكالة اتصالا هاتفيا مع ذوي الطفل يوسف قبها، وأشاروا إلى أن ابنهم كان عائدا مع والدته حيث أوقفه جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز عسكري طورة، في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، بدعوى أن القميص الذي يرتديه مرسوم عليه صورة بندقية.
ولفتت أسرة الطفل الفلسطيني أن عناصر الجيش الإسرائيلي احتجزوا ولدهم وأرغموه على خلع قميصه واستولوا عليه، حيث اضطر للعودة الى منزله عاريا.