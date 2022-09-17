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https://sputnikarabic.ae/20220917/الحكومة-الصومالية-تعلن-مقتل-35-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-جنوبي-البلاد-1067855943.html
الحكومة الصومالية تعلن مقتل 35 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية جنوبي البلاد
الحكومة الصومالية تعلن مقتل 35 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية جنوبي البلاد
أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 35 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية عسكرية شنها الجيش، ليلة أمس، في محافظة هيران، جنوبي البلاد. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:32+0000
2022-09-17T08:32+0000
العالم العربي
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ونشرت وزارة الإعلا بيانا، صباح اليوم السبت، أوضحت فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا الليلة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كلم إلى الشرق من بلدة بولوبورد، في منطقة هيران".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أمريكية، منذ سنوات، حركة "الشباب" والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.
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العالم العربي
العالم العربي

الحكومة الصومالية تعلن مقتل 35 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية جنوبي البلاد

08:32 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / الانتقال إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
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أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 35 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية عسكرية شنها الجيش، ليلة أمس، في محافظة هيران، جنوبي البلاد.
ونشرت وزارة الإعلا بيانا، صباح اليوم السبت، أوضحت فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا الليلة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كلم إلى الشرق من بلدة بولوبورد، في منطقة هيران".
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أمريكية، منذ سنوات، حركة "الشباب" والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.
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