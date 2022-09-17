https://sputnikarabic.ae/20220917/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-للمساعدة-في-حل-الخلافات-بين-طاجيكستان-وقيرغيزستان-1067885727.html
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، استعداد بلاده للمساعدة في حل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:11+0000
2022-09-17T21:11+0000
2022-09-17T21:11+0000
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وذكرت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعرب عن قلق بلاده من تصاعد الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزستان.ودعا ناصر كنعاني إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان من خلال الحوار والطرق السلمية، مشيرا إلى العلاقات الودية التي تربط إيران بجمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان، معلنا استعداد إيران لأي مساعدة لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين.وقد بدأت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، صباح أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، فيما استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول محيط الحدود بالكامل، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.وعقد قادة القوات الحدودية لطاجيكستان وقيرغيزستان في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت اجتماعا بشأن الوفاء بشروط وقف إطلاق النار المعلن، وناقش الطرفان استقرار الوضع وعودة القوات والمعدات الإضافية إلى مواقعها الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/طاجيكستان-تتهم-حرس-الحدود-القرغيزي-بخرق-وقف-إطلاق-النار-1067864478.html
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أخبار العالم الآن, أخبار طاجيكستان, أحداث قيرغيزستان, إيران
أخبار العالم الآن, أخبار طاجيكستان, أحداث قيرغيزستان, إيران
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، استعداد بلاده للمساعدة في حل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان.
وذكرت وكالة
تسنيم، مساء اليوم السبت، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعرب عن قلق بلاده من تصاعد الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزستان.
ودعا ناصر كنعاني إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل الخلافات بين طاجيكستان وقيرغيزستان من خلال الحوار والطرق السلمية، مشيرا إلى العلاقات الودية التي تربط إيران بجمهوريتي طاجيكستان
وقيرغيزستان، معلنا استعداد إيران لأي مساعدة لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين.
وقد بدأت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، صباح أمس الجمعة، واتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، فيما استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول محيط الحدود بالكامل، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل.
وعقد قادة القوات الحدودية لطاجيكستان وقيرغيزستان
في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت اجتماعا بشأن الوفاء بشروط وقف إطلاق النار المعلن، وناقش الطرفان استقرار الوضع وعودة القوات والمعدات الإضافية إلى مواقعها الأصلية.