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الرئيس الجزائري يدعو البرهان للمشاركة في القمة العربية
الرئيس الجزائري يدعو البرهان للمشاركة في القمة العربية
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في القمة العربية المقبلة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:50+0000
2022-09-17T20:50+0000
2022-09-17T20:50+0000
الجزائر
أخبار السودان اليوم
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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، سلم رسالة الدعوة، بصفته مبعوثا خاصا لتبون، بحسب صحيفة "النهار".جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للوزير الجزائري اليوم بالخرطوم.وتضمنت الرسالة دعوة البرهان للمشاركة في أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الأول، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220917/القمة-العربية-مؤشرات-مبشرة-لتجاوز-خلافات-مزمنة-1067874038.html
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الجزائر, أخبار السودان اليوم
الجزائر, أخبار السودان اليوم
الرئيس الجزائري يدعو البرهان للمشاركة في القمة العربية
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في القمة العربية المقبلة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، سلم رسالة الدعوة، بصفته مبعوثا خاصا لتبون، بحسب صحيفة "النهار"
.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للوزير الجزائري اليوم بالخرطوم.
وتضمنت الرسالة دعوة البرهان للمشاركة في أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية
على مستوى القمة.
وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الأول، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.