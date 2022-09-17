https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-القبرصي-يصف-قرار-أمريكا-برفع-حظر-الأسلحة-عن-بلاده-بـالتاريخي-1067875263.html
الرئيس القبرصي يصف قرار أمريكا برفع حظر الأسلحة عن بلاده بـ"التاريخي"
الرئيس القبرصي يصف قرار أمريكا برفع حظر الأسلحة عن بلاده بـ"التاريخي"
رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم السبت، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:03+0000
2022-09-17T16:03+0000
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قبرص
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وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".وكانت تركيا أدانت وبشدة قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مؤكدة أنه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجانبين.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط"، لافتا إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني، وسيؤثر سلبا على جهود إعادة توطين القضية القبرصية، وسيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، مما يضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط "، بحسب البيان.وكانت قبرص قد تم تقسيمها بحكم الأمر الواقع منذ عام 1974، وتم إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983 بدعم من تركيا، وكانت المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص جارية منذ لحظة تقسيمها تقريبا، حيث حاولت الأمم المتحدة التوسط في محادثات إعادة التوحيد، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عن "استعداده لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية القضية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة".
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قبرص, العالم, أخبار العالم الآن
قبرص, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس القبرصي يصف قرار أمريكا برفع حظر الأسلحة عن بلاده بـ"التاريخي"
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رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم السبت، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده".
وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".
وكانت تركيا أدانت وبشدة قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مؤكدة أنه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجانبين.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط"، لافتا إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني، وسيؤثر سلبا على جهود إعادة توطين القضية القبرصية، وسيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، مما يضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط "، بحسب البيان.
وكانت قبرص قد تم تقسيمها بحكم الأمر الواقع منذ عام 1974، وتم إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983 بدعم من تركيا، وكانت المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص جارية منذ لحظة تقسيمها تقريبا، حيث حاولت الأمم المتحدة التوسط في محادثات إعادة التوحيد، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عن "استعداده لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية القضية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة".