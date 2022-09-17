https://sputnikarabic.ae/20220917/السترات-الصفراء-تتظاهر-في-3-مناطق-بباريس-احتجاجا-على-غلاء-المعيشة-وللمطالبة-بعدالة-ضريبية-1067873884.html

"السترات الصفراء" تتظاهر في 3 مناطق بباريس احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بعدالة ضريبية

"السترات الصفراء" تتظاهر في 3 مناطق بباريس احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بعدالة ضريبية

نزل محتجو "السترات الصفراء" مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضا لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديدا بسياسة الدولة تجاه الأزمة... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T15:24+0000

2022-09-17T15:24+0000

2022-09-17T15:24+0000

العالم

أخبار فرنسا

السترات الصفراء

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتو باريس" الفرنسي المحلي، اليوم السبت، أنه بعد توقيف واستجواب 100 شخص خلال مظاهرات السبت الماضي، قررت "السترات الصفراء" النزول مجددا إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على غلاء المعيشة، والمطالبة بعدالة اجتماعية ضريبية.وفي نفس الوقت، ستنطلق مظاهرة بميدان كاتالوني، في الدائرة الرابعة عشرة، من أجل "استنكار السياسة الخارجية للدولة"، تجاه الصراع الروسي الأوكراني، مما يضع شعبنا في تروس الحرب"، وفقا للموقع.كما تنطلق مظاهرة ثالثة، يشارك فيها تجمع "الحرية الحقيقة، و"المواطنون الغاضبون" والسترات الصفراء، انطلاقا من ميدان "باليه رويال" في الدائرة الأولى، ويطالبون بتنحية الرئيس ماكرون.وبينت الشرطة أن الأشخاص الموقوفين نظموا احتجاجا بدون تصريح، بعد دعوات للتظاهر أطلقتها "السترات الصفراء" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستنكار التضخم المتزايد.وبدأت موجة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018 كردة فعل على قرار الحكومة رفع الضريبة على أسعار المحروقات؛ لكي تتوسع بعدها دائرة المطالب لتشمل الأحوال المعيشية بشكل عام. ولاقت موجة الاحتجاجات في بدايتها تأييدا شعبيا واسعا، قبل أن تتخذ بعض المظاهرات طابعا عنيفا تمثّل بأعمال شغب وتخريب في جادة الشانزليزيه.

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