https://sputnikarabic.ae/20220917/السفارة-السورية-في-بيروت-نافية-توقيف-موظفيها-نمارس-عملنا-بصورة-اعتيادية-1067865758.html
السفارة السورية في بيروت نافية توقيف موظفيها: نمارس عملنا بصورة اعتيادية
السفارة السورية في بيروت نافية توقيف موظفيها: نمارس عملنا بصورة اعتيادية
نفت السفارة السورية في بيروت، توقيف بعض موظفيها من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:16+0000
2022-09-17T12:16+0000
2022-09-17T12:16+0000
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وحسب بيان نشره موقع النشرة اللبناني، قالت السفارة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت توقيف موظفين في السّفارة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.وقال البيان: "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي توقيف موظفين في السفارة.. هذه الأخبار مغرضة جملةً وتفصيلًا".ولفت إلى أن السفارة بكامل طاقمها "تمارس أعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي، في تقديم خدماتها القنصليّة للمواطنين السوريّين في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20201229/وفد-من-السفارة-السورية-يزور-المخيم-الذي-تم-إحراقه-شمال-لبنان-ويؤكد-جاهزون-لخدمة-المواطن-فيديو-1047661774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان
السفارة السورية في بيروت نافية توقيف موظفيها: نمارس عملنا بصورة اعتيادية
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نفت السفارة السورية في بيروت، توقيف بعض موظفيها من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي.
وحسب بيان نشره
موقع النشرة اللبناني، قالت السفارة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت توقيف موظفين في السّفارة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.
29 ديسمبر 2020, 23:05 GMT
وقال البيان: "بعض الصفحات
على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي توقيف موظفين في السفارة.. هذه الأخبار مغرضة جملةً وتفصيلًا".
وأوضح بيان السفارة السورية "أنها تواصلت مع الجهات الأمنية اللبنانية المعنيّة، الّتي شدّدت على أنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصّحّة".
ولفت إلى أن السفارة بكامل طاقمها "تمارس أعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي، في تقديم خدماتها القنصليّة للمواطنين السوريّين في لبنان".