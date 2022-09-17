https://sputnikarabic.ae/20220917/السفارة-السورية-في-بيروت-نافية-توقيف-موظفيها-نمارس-عملنا-بصورة-اعتيادية-1067865758.html

السفارة السورية في بيروت نافية توقيف موظفيها: نمارس عملنا بصورة اعتيادية

السفارة السورية في بيروت نافية توقيف موظفيها: نمارس عملنا بصورة اعتيادية

نفت ​السفارة السورية في بيروت​، توقيف بعض موظفيها من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T12:16+0000

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وحسب بيان نشره موقع النشرة اللبناني، قالت السفارة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت توقيف موظفين في السّفارة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.وقال البيان: "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي توقيف موظفين في السفارة.. هذه الأخبار مغرضة جملةً وتفصيلًا".ولفت إلى أن السفارة بكامل طاقمها "تمارس أعمالها بشكل اعتيادي وطبيعي، في تقديم خدماتها القنصليّة للمواطنين السوريّين في لبنان".

https://sputnikarabic.ae/20201229/وفد-من-السفارة-السورية-يزور-المخيم-الذي-تم-إحراقه-شمال-لبنان-ويؤكد-جاهزون-لخدمة-المواطن-فيديو-1047661774.html

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