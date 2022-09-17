https://sputnikarabic.ae/20220917/السيسي-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الملك-تشارلز-الثالث--1067881075.html
السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث
السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، وهو الأول بعد تنصيب الأخير ملكا على... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:32+0000
2022-09-17T18:32+0000
2022-09-17T18:32+0000
بريطاينا
مصر
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس "تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود".وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن السيسي تمنى كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.ونقل البيان عن الملك تشارلز الثالث شكره للرئيس المصري "على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين".وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن "الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ".ونصب الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم 8 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220915/-الملك-سلمان-يتحدث-هاتفيا-مع-ملك-بريطانيا-تشارلز-الثالث-1067799171.html
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بريطاينا, مصر, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
بريطاينا, مصر, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، وهو الأول بعد تنصيب الأخير ملكا على بريطانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس "تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود".
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن السيسي تمنى كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.
ونقل البيان عن الملك تشارلز الثالث شكره للرئيس المصري "على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين".
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن "الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ".
ونصب الملك تشارلز الثالث
البالغ من العمر 73 عاما، رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم 8 سبتمبر الجاري.