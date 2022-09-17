https://sputnikarabic.ae/20220917/الشرطة-البريطانية-تعتقل-شخصا-حاول-فتح-نعش-الملكة-فيديو-1067850908.html
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول فتح نعش الملكة... فيديو
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول فتح نعش الملكة... فيديو
اعتقلت الشرطة البريطانية شخص حاول فتح نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فيما تداولت وسائل إعلام صورا تظهر الحادث. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T04:13+0000
2022-09-17T04:13+0000
2022-09-17T04:13+0000
أخبار العالم الآن
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067782812_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9d0a3aff77bfdd3d74a9ba808974a7b8.jpg
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" إن شرطة قاعة وستمنستر، التي تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فوجئت بشخص من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه بالقوة.وأوضحت الصحيفة أن الشخص نجح في فتح النعش جزئيا قبل أن يهرع نحوه أفراد الشرطة ليمنعوه ويعتقلوه على الفور.وفي وقت سابق، تعرض أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067782812_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b870bc5920bef522b037ba4b932202a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول فتح نعش الملكة... فيديو
تابعنا عبر
اعتقلت الشرطة البريطانية شخص حاول فتح نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فيما تداولت وسائل إعلام صورا تظهر الحادث.
ونقلت صحيفة
"ديلي ميل" إن شرطة قاعة وستمنستر، التي تشهد جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فوجئت بشخص من بين المشيعين خرج من الطابور وحاول الوصول إلى نعش الملكة إليزابيث الثانية وحاول فتحه بالقوة.
وأوضحت الصحيفة أن الشخص نجح في فتح النعش جزئيا قبل أن يهرع نحوه أفراد الشرطة ليمنعوه ويعتقلوه على الفور.
وفي وقت سابق، تعرض أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.