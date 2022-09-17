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https://sputnikarabic.ae/20220917/الصحة-السورية-تعلن-تسجيل-14-حالة-وفاة-بالكوليرا-1067885862.html
الصحة السورية تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بالكوليرا
الصحة السورية تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بالكوليرا
أعلنت السلطات السورية أن إجمالي الإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد وصل إلى 201 إصابة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:20+0000
2022-09-17T21:20+0000
الكوليرا
أخبار سوريا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن اليوم السبت عن وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.وقالت الوزارة إن حلب سجلت 153 إصابة والحسكة 21 إصابة، بينما ضمت دير الزور 14 إصابة واللاذقية 10 إصابات ودمشق إصابتين، وحمص إصابة واحدة.وعن إجمالي أعداد الوفيات ذكرت الوزارة أنه بلغ 14 حالة 11 منها في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة.وأوضحت الوزارة أنها تواصل على مدار الساعة الترصد الوبائي للمرض وتتخذ الإجراءات المناسبة لمحاصرته بالتعاون مع الجهات المعنية.وأشارت الوزارة إلى أن علاج المرض متوفر بجميع أشكاله وأنه جرى تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من الدواء وذلك تحسبا لأي تصاعد في الإصابات التي ما زالت محدودة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سوريا-تعلن-عن-7-حالات-وفاة-و53-إصابة-مؤكدة-بالكوليرا-1067702427.html
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الكوليرا, أخبار سوريا اليوم
الكوليرا, أخبار سوريا اليوم

الصحة السورية تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بالكوليرا

21:20 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Atia Al atiaتفشي "الكوليرا" في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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أعلنت السلطات السورية أن إجمالي الإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في البلاد وصل إلى 201 إصابة.
جاء هذا في بيان صادر عن اليوم السبت عن وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.
دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
سوريا تعلن عن 7 حالات وفاة و53 إصابة مؤكدة بالكوليرا
14 سبتمبر, 07:35 GMT
وقالت الوزارة إن حلب سجلت 153 إصابة والحسكة 21 إصابة، بينما ضمت دير الزور 14 إصابة واللاذقية 10 إصابات ودمشق إصابتين، وحمص إصابة واحدة.
وعن إجمالي أعداد الوفيات ذكرت الوزارة أنه بلغ 14 حالة 11 منها في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل على مدار الساعة الترصد الوبائي للمرض وتتخذ الإجراءات المناسبة لمحاصرته بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن علاج المرض متوفر بجميع أشكاله وأنه جرى تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من الدواء وذلك تحسبا لأي تصاعد في الإصابات التي ما زالت محدودة حتى الآن.
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