عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/الصحة-العالمية-إصابات-كورونا-العالمية-تتجاوز-608-ملايين-حالة-والوفيات-أكثر-من65-ملايين--1067850788.html
الصحة العالمية: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 608 ملايين حالة والوفيات أكثر من6.5 ملايين
الصحة العالمية: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 608 ملايين حالة والوفيات أكثر من6.5 ملايين
تجاوز الجمعة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 608 ملايين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6.5 ملايين... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T03:09+0000
2022-09-17T03:09+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062965722_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_8a6faa5b730ca276ddbc2a90b9f3d9b5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية نشر على موقعها، بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 608 ملايين و328 ألفا و548 حالة حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري ، فيما بلغت أعداد الوفيات 6501469 حالة .وفي السياق ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 611 مليون و324 ألفا و387 إصابات، والوفيات إلى 6 ملايين و524 ألفا و905 حالات وفاة.وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن "النهاية تلوح في الأفق'' لوباء كورونا حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ظلت وفيات كوفيد ثابتة نسبيا.وأفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ مارس 2020، وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر، أيلول الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062965722_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fe0f13835f7640956194a3d2c791f790.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

الصحة العالمية: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 608 ملايين حالة والوفيات أكثر من6.5 ملايين

03:09 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
تابعنا عبرTelegram
تجاوز الجمعة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 608 ملايين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6.5 ملايين حالة وفاة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية نشر على موقعها، بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 608 ملايين و328 ألفا و548 حالة حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري ، فيما بلغت أعداد الوفيات 6501469 حالة .
وفي السياق ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 611 مليون و324 ألفا و387 إصابات، والوفيات إلى 6 ملايين و524 ألفا و905 حالات وفاة.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن "النهاية تلوح في الأفق'' لوباء كورونا حيث سجلت الوفيات العالمية أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2020، ومع ذلك، في الولايات المتحدة، ظلت وفيات كوفيد ثابتة نسبيا.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، بأن جائحة كوفيد قد تقترب من نهايتها، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي منذ مارس 2020، وسجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر، أيلول الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала