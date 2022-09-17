https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-عدد-زوار-الأربعينية-يتجاوز-21-مليونا-1067885112.html
العراق... عدد زوار "الأربعينية" يتجاوز 21 مليونا
العراق... عدد زوار "الأربعينية" يتجاوز 21 مليونا
تجاوز عدد زوار أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، جنوبي العراق، 21 مليونا، بحسب إحصائية رسمية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:45+0000
2022-09-17T20:45+0000
2022-09-17T20:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها، اليوم السبت، الأمانة العامة لـ "العتبة العباسية المقدسة"، وفق قناة "السومرية نيوز".وقالت "العتبة" إن "أعداد الزائرين المسجلين وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني 21,198,640 (واحدا وعشرين مليونا ومائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة وأربعـين زئرا)".وكانت "العتبة المقدسة" قد كشفت في وقت سابق اليوم أن "عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكباً منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية".في سياق متصل، قال رئيس خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية) اللواء سعد معن، إن "أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003".ويحتفل الشيعة في العراق وأنحاء العالم اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر بذكرى الزيارة الأربعينية التي توثق بحسب القناة لـ "40 يوما على استشهاد الإمام الحسين (حفيد النبي محمد) عليه السلام في كربلاء في العام 61 للهجرة"، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... عدد زوار "الأربعينية" يتجاوز 21 مليونا
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تجاوز عدد زوار أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، جنوبي العراق، 21 مليونا، بحسب إحصائية رسمية.
جاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها، اليوم السبت، الأمانة العامة لـ "العتبة العباسية المقدسة"، وفق قناة
"السومرية نيوز".
وقالت "العتبة" إن "أعداد الزائرين المسجلين وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني 21,198,640 (واحدا وعشرين مليونا ومائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة وأربعـين زئرا)".
وكانت "العتبة المقدسة" قد كشفت في وقت سابق اليوم أن "عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين بلغ 14500 موكباً منها 300 موكب من دول عربية وأجنبية".
في سياق متصل، قال رئيس خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية) اللواء سعد معن، إن "أعداد الزائرين لهذا العام هي الأعلى منذ 2003".
ويحتفل الشيعة في العراق وأنحاء العالم اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر بذكرى الزيارة الأربعينية التي توثق بحسب القناة لـ "40 يوما على استشهاد الإمام الحسين (حفيد النبي محمد) عليه السلام في كربلاء
في العام 61 للهجرة"، والتي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.