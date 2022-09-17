https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-معالجة-تسرب-نفطي-في-ميناء-البصرة-1067863050.html
العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
أعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:31+0000
2022-09-17T11:31+0000
2022-09-17T11:31+0000
العراق
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وتابعت في بيان توضيحي لها، منشور على الحساب الرسمي لوزارة النفط العراقية على مواقع التواصل أنه تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة.وأكدت شركة "نفط البصرة" في بيانها أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل بالمعدلات الطبيعية المخطط لها.
https://sputnikarabic.ae/20220511/الأمم-المتحدة-جمعنا-38-مليون-دولار-لمواجهة-خطر-وقوع-تسرب-نفطي-غربي-اليمن-1062119382.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
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أعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي.
وتابعت في بيان توضيحي لها، منشور على الحساب الرسمي لوزارة النفط العراقية على مواقع التواصل أنه تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة.
وأكدت شركة "نفط البصرة" في بيانها أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل بالمعدلات الطبيعية المخطط لها.