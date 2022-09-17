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العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة
أعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام في ‏منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي.‏ 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:31+0000
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العراق
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وتابعت في بيان توضيحي لها، منشور على الحساب الرسمي لوزارة النفط العراقية على مواقع التواصل أنه تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة.وأكدت شركة "نفط البصرة" في بيانها أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل بالمعدلات الطبيعية المخطط لها.
https://sputnikarabic.ae/20220511/الأمم-المتحدة-جمعنا-38-مليون-دولار-لمواجهة-خطر-وقوع-تسرب-نفطي-غربي-اليمن-1062119382.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... معالجة تسرب نفطي في ميناء البصرة

11:31 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHميناء البصرة العراقي
ميناء البصرة العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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أعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام في ‏منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي.‏
وتابعت في بيان توضيحي لها، منشور على الحساب الرسمي لوزارة النفط العراقية على مواقع التواصل أنه تم استئناف عمليات الضخ تدريجيا لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة.
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وأكدت شركة "نفط البصرة" في بيانها أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل بالمعدلات الطبيعية المخطط لها.
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