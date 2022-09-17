عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/القمة-العربية-مؤشرات-مبشرة-لتجاوز-خلافات-مزمنة-1067874038.html
القمة العربية... مؤشرات مبشرة لتجاوز خلافات مزمنة
القمة العربية... مؤشرات مبشرة لتجاوز خلافات مزمنة
في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر تسليم دعوات المشاركة في القمة العربية المقبلة، تلوح في الأفق مؤشرات مبشرة على أن القمة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني ستشهد... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:39+0000
2022-09-17T15:39+0000
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
القمة العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065495066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90c7398c6eea96eb7fcf0c00b5ecafea.jpg
أحدث هذه المؤشرات تمثلت في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر الأسبوع الماضي على رأس وفد يضم وزير خارجيته سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل.ويرى خبراء أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر يوم الثلاثاء الماضي جاءت تأكيدا على المصالحة وتكتسب أهمية قبل القمة العربية.في هذا الموضوع، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد العليم محمد، في تصريحات سابقة لـ" سبوتنيك" أن الدوافع لإجراء الزيارة بهذا التوقيت، متعددة، منها أهميتها لمناقشة القمة العربية في الجزائر؛ مؤكدا أن تنسيق المواقف قبل عقد القمة خصوصا فيما يتعلق بقضية ليبيا.تجدر الإشارة إلى أن المصالحة المصرية – القطرية، جاءت في إطار المصالحة مع قطر في القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، في كانون الثاني/يناير 2021؛ وشهدت حضور أمير قطر بعد سنوات من المقاطعة بين الجانبين.مؤشر آخرالمؤشر الآخر المبشر هو ترجيح تقارير ومصادر متنوعة مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة التي تستضيفها الجزائر الأمر الذي قد يسهم في تجاوز أحد أبرز الخلافات بين بلدين عربيين (الجزائر والمغرب).فقد كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أيام أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إن "السلطات المغربية أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصيا في قمة الجزائر العربية".وأضافت أن "المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه".ونقلت المجلة عن مصادر "مطلعة للغاية" أنه "بناء على تعليمات من السلطات العليا المغربية، تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة العربية".وكانت آخر قمة عربية حضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الجزائر عام 2005.يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.ورأى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، محمد بودن، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن المشاركة الملكية المغربية في القمة العربية المقبلة بالجزائر ستمثل حدثا تاريخيا وتطورا بارزا في البيئة الاستراتيجية للمشهدين العربي والمغاربي، بحكم أن اللقاءات رفيعة المستوى تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية.وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/هل-تمهد-مشاركة-الملك-محمد-السادس-في-القمة-العربية-لحل-الخلافات-بين-المغرب-والجزائر-1067789987.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/تبون-يدعو-محمد-بن-زايد-للمشاركة-في-القمة-العربية-المقبلة-1067693705.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065495066_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d652d0686a322c60b65841ebe7f6d350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, القمة العربية
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, القمة العربية

القمة العربية... مؤشرات مبشرة لتجاوز خلافات مزمنة

15:39 GMT 17.09.2022
© Sputnik . WAEL MAGDYوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في جامعة الدول العربية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . WAEL MAGDY
تابعنا عبرTelegram
في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر تسليم دعوات المشاركة في القمة العربية المقبلة، تلوح في الأفق مؤشرات مبشرة على أن القمة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني ستشهد تجاوز "خلافات عربية مزمنة" ظلت تمثل شرخا في الجسد العربي على مدى سنوات.
أحدث هذه المؤشرات تمثلت في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر الأسبوع الماضي على رأس وفد يضم وزير خارجيته سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
هل تمهد مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية لحل الخلافات بين المغرب والجزائر
15 سبتمبر, 13:34 GMT
ويرى خبراء أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر يوم الثلاثاء الماضي جاءت تأكيدا على المصالحة وتكتسب أهمية قبل القمة العربية.
في هذا الموضوع، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد العليم محمد، في تصريحات سابقة لـ" سبوتنيك" أن الدوافع لإجراء الزيارة بهذا التوقيت، متعددة، منها أهميتها لمناقشة القمة العربية في الجزائر؛ مؤكدا أن تنسيق المواقف قبل عقد القمة خصوصا فيما يتعلق بقضية ليبيا.
وتعد زيارة السيسي إلى قطر، الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، وتأتي بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر إلى القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن المصالحة المصرية – القطرية، جاءت في إطار المصالحة مع قطر في القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، في كانون الثاني/يناير 2021؛ وشهدت حضور أمير قطر بعد سنوات من المقاطعة بين الجانبين.
مؤشر آخر
المؤشر الآخر المبشر هو ترجيح تقارير ومصادر متنوعة مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة التي تستضيفها الجزائر الأمر الذي قد يسهم في تجاوز أحد أبرز الخلافات بين بلدين عربيين (الجزائر والمغرب).
فقد كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أيام أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة، قولها إن "السلطات المغربية أجرت اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بمشاركة الملك شخصيا في قمة الجزائر العربية".
وأضافت أن "المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث من أجل ضمان نجاحه".
مجلة "جون أفريك" التي تصدر في باريس، أوردت هي الأخرى خبرا يوم الاثنين الماضي يفيد بأن العاهل المغربي سوف يشارك في القمة.
ونقلت المجلة عن مصادر "مطلعة للغاية" أنه "بناء على تعليمات من السلطات العليا المغربية، تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة العربية".
وكانت آخر قمة عربية حضرها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الجزائر عام 2005.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
تبون يدعو محمد بن زايد للمشاركة في القمة العربية المقبلة
13 سبتمبر, 19:10 GMT
يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
ورأى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، محمد بودن، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن المشاركة الملكية المغربية في القمة العربية المقبلة بالجزائر ستمثل حدثا تاريخيا وتطورا بارزا في البيئة الاستراتيجية للمشهدين العربي والمغاربي، بحكم أن اللقاءات رفيعة المستوى تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية.
تشير التقديرات إلى أن زيارة الملك محمد السادس للجزائر يمكن أن يتبعها خطوات إيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين، وهو ما يتفق معه بودن، إذ يرى أن المشاركة الشخصية للملك محمد السادس في القمة العربية، يمكن أن تفتح باب الحوار مع البلد الجار وإيجاد صيغة للتعامل بين البلدين.
وتواصل الحكومة الجزائرية توجيه الدعوات الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала