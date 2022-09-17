https://sputnikarabic.ae/20220917/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بـ3-صواريخ-من-راجمات-أوراغان-1067850416.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ3 صواريخ من راجمات "أوراغان"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ3 صواريخ من راجمات "أوراغان"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T00:42+0000
2022-09-17T00:42+0000
2022-09-17T00:42+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب عبر قناته في "تليغرام": أنه "تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة باتجاه مدينة غورلوفكا، جرى خلال ذلك إطلاق 3 صواريخ من راجمات "أوراغان".وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القصف وقع عند الساعة 01.20 بالتوقيت المحلي ( يتطابق مع توقيت موسكو ).ومنذ عام 2014، تسيطر قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك على مدينة غورلوفكا، التي تقع على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتضم هذه البلدة عدة شركات لإنتاج الفحم، وشركة "ستيرول" للكيماويات.وكان عدد سكان غورلوفكا، قبل نشوب النزاع في إقليم دونباس بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، يزيد 250 ألف نسمة.وفي وقت سابق، وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا بأنها جريمة جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في السجن.وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا، كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني، سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال، مستقبله هو فقط في زنزانة السجن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ3 صواريخ من راجمات "أوراغان"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "أوراغان" (الإعصار) على مدينة غورلوفكا الواقعة في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك
. وذكر المكتب عبر قناته في "تليغرام": أنه "تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة باتجاه مدينة غورلوفكا، جرى خلال ذلك إطلاق 3 صواريخ من راجمات "أوراغان".
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القصف وقع عند الساعة 01.20 بالتوقيت المحلي ( يتطابق مع توقيت موسكو ).
ومنذ عام 2014، تسيطر قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك على مدينة غورلوفكا، التي تقع على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك؛ وتضم هذه البلدة عدة شركات لإنتاج الفحم، وشركة "ستيرول" للكيماويات.
وكان عدد سكان غورلوفكا، قبل نشوب النزاع في إقليم دونباس بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، يزيد 250 ألف نسمة.
وفي وقت سابق، وصف رئيس برلمان جمهورية القرم
، فلاديمير كونستانتينوف، تصرفات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا بأنها جريمة جنائية، منوها بأن مستقبله سيكون في السجن.
وقال كونستانتينوف في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "يواصل زيلينسكي سياسته الإجرامية في أوكرانيا، كل هذا يمكن وصفه بأنه جريمة جنائية خطيرة تهدف إلى تدمير الشعب الأوكراني، سيتعين عليه الرد عن كل الأقوال والأفعال، مستقبله هو فقط في زنزانة السجن".