https://sputnikarabic.ae/20220917/المجر-بصدد-إقرار-قوانين-جديدة-للحصول-على-أموال-الاتحاد-الأوروبي-1067872494.html

المجر بصدد إقرار قوانين جديدة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي

المجر بصدد إقرار قوانين جديدة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي

قال كبير موظفي رئاسة الوزراء المجرية جيرجيلي جوليس، اليوم السبت، إن حكومة بلاده ستقدم قوانين جديدة إلى البرلمان الأسبوع المقبل لإنهاء المواجهة مع المفوضية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T15:00+0000

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين لم تسمهما أن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي سيوصي بتعليق مليارات اليوروهات المخصصة للمجر بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، فيما سيكون أول تحرك من نوعه ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وصوتت أغلبية كبيرة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي أمس الأول (الخميس) لإدانة الإضرار بالديمقراطية في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء المخضرم أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، لتصعيد الضغط على التكتل لخفض التمويل عن المجر.وردا على ضغوط الاتحاد عليها، أعلنت بودابست أنها ستنشئ هيئة لمكافحة الفساد ومجموعات عمل مع المنظمات غير الحكومية للإشراف على إنفاق أموال الاتحاد في المجر.ووفقا للتسوية بين بودابست والمفوضية، فإن هذه الإجراءات التشريعية ستسمح بنقل ميزانيات الاتحاد إلى المجر.وتابع "في اجتماع اليوم ناقشت الحكومة هذه الالتزامات ووافقت عليها"، مضيفا أن حكومة أوربان ستطلب من البرلمان تمرير التشريعات ذات الصلة عبر عملية سريعة المسار.ومن المقرر أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي قال جوليس إنها قد تمثل نهاية الإجراءات العقابية ضد المجر، مع إمكانية الوصول إلى مليارات اليوروهات.وقال جوليس "بدلا من انعدام الثقة المتبادل، يمكن النظر إلى سلسلة المفاوضات البناءة مع المفوضية خلال الشهرين الماضيين على أنها خطوة نحو الثقة المتبادلة"، مضيفا أن المجر تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي "بهدوء تام".ووفقا لوكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي، كان للمجر إلى حد بعيد أعلى نسبة من المخالفات في التكتل بأكمله في إنفاق أموال الاتحاد بين سنوات 2015-2019، ولطالما دعت بروكسل إلى الشفافية والمنافسة والمساءلة في المشتريات العامة المجرية.وأمس الجمعة، اعتبر رئيس وزراء المجر في تصريحات للصحفيين في بلغراد أن تقرير البرلمان الأوروبي الذي ذكر أن بلاده لم تعد ديمقراطية يعد "مزحة"، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".وأمس الأول (الخميس) قال البرلمان الأوروبي إن هناك "خطرا واضحا" من انتهاك جسيم من المجر للقيم الأساسية للتكتل، مشيرا إلى "إجماع متزايد بين الخبراء على أن المجر لم تعد ديمقراطية".وعلق الاتحاد الأوروبي تمويله للمجر على خلفية تحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية "بشأن الفساد وتآكل سيادة القانون في ظل حكم أوربان".

https://sputnikarabic.ae/20220914/وزير-الخارجية-المجرية-الاتحاد-الأوروبي-قد-يراجع-سياسة-العقوبات-بسبب-الطقس-البارد-1067700359.html

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