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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الناتو-يقر-بخطط-لتوسيع-وجوده-بالقرب-من-حدود-روسيا-1067880692.html
الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا
الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا
اعترف الناتو رسميا أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:22+0000
2022-09-17T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
روسيا
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قال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، قال إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تحويلها إلى تشكيلات أكبر.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال روب باور إن النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا كانت تعزيز حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.في وقت سابق، أفاد الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن حلف شمال الأطلسي مهم لأمن أوروبا. ووفقا له، فإن التفوق العسكري للغرب وحده هو القادر على "كبح جماح موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20220917/إعلام-فرنسا-تجري-سرا-تدريبات-متخصصة-للجيش-الأوكراني-1067852660.html
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العالم, الناتو, روسيا
العالم, الناتو, روسيا

الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا

18:22 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mort
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اعترف الناتو رسميا أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات.
قال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، قال إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تحويلها إلى تشكيلات أكبر.
وأضاف "ناقشنا إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً لهياكلنا العسكرية منذ عام 1949. بدأ التخطيط لذلك قبل بضع سنوات، والآن نضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير،5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
إعلام: فرنسا تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني
06:57 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال روب باور إن النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا كانت تعزيز حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.
في وقت سابق، أفاد الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن حلف شمال الأطلسي مهم لأمن أوروبا. ووفقا له، فإن التفوق العسكري للغرب وحده هو القادر على "كبح جماح موسكو".
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:29 GMT
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