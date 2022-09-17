https://sputnikarabic.ae/20220917/الناتو-يقر-بخطط-لتوسيع-وجوده-بالقرب-من-حدود-روسيا-1067880692.html
الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا
الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا
اعترف الناتو رسميا أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:22+0000
2022-09-17T18:22+0000
2022-09-17T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309488_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3bd92f2e03f0b3cf162ca136a233747.jpg
قال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، قال إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تحويلها إلى تشكيلات أكبر.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال روب باور إن النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا كانت تعزيز حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.في وقت سابق، أفاد الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن حلف شمال الأطلسي مهم لأمن أوروبا. ووفقا له، فإن التفوق العسكري للغرب وحده هو القادر على "كبح جماح موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20220917/إعلام-فرنسا-تجري-سرا-تدريبات-متخصصة-للجيش-الأوكراني-1067852660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309488_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4770a2841386e47d1acf112063386e6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, روسيا
الناتو يقر بخطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا
18:22 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
اعترف الناتو رسميا أنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات.
قال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، قال إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن تحويلها إلى تشكيلات أكبر.
وأضاف "ناقشنا إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً لهياكلنا العسكرية منذ عام 1949. بدأ التخطيط لذلك قبل بضع سنوات، والآن نضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال روب باور إن النتيجة الرئيسية للأحداث في أوكرانيا كانت تعزيز حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.
في وقت سابق، أفاد الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن حلف شمال الأطلسي مهم لأمن أوروبا. ووفقا له، فإن التفوق العسكري للغرب وحده هو القادر على "كبح جماح موسكو".