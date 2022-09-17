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https://sputnikarabic.ae/20220917/الهيئة-الفيدرالية-للتعاون-العسكري-التقني-روسيا-لديها-أفضل-الطائرات-المسيرة-1067852419.html
الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني: روسيا لديها أفضل الطائرات المسيرة
الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني: روسيا لديها أفضل الطائرات المسيرة
أعلن دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، أن روسيا ليس لديها مشاكل مع الطائرات المسيّرة، فهي الأفضل وهناك ما يكفي منها. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T06:40+0000
2022-09-17T06:40+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال للصحفيين: "ليست لدينا مشكلة مع الطائرات المسيرة. لدينا أفضل وأروع الطائرات المسيرة".وعندما سئل عما إذا كان هناك ما يكفي منها، قال شوغاييف: "لدينا ما يكفي من كل شيء".في وقت سابق، نشرت بعض وسائل الإعلام وقنوات تلغرام معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود أجزاء من طائرة مسيرة، تشبه ظاهريًا طائرة مسيرة انتحارية إيرانية، في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا. وتعليقًا على هذه التقارير، حث شوغاييف على تصديق تصريحات وزارة الدفاع فقط.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني: روسيا لديها أفضل الطائرات المسيرة

06:40 GMT 17.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الاستطلاع المسيرة "أورلان 10"
طائرة الاستطلاع المسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
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أعلن دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، أن روسيا ليس لديها مشاكل مع الطائرات المسيّرة، فهي الأفضل وهناك ما يكفي منها.
وقال للصحفيين: "ليست لدينا مشكلة مع الطائرات المسيرة. لدينا أفضل وأروع الطائرات المسيرة".
وعندما سئل عما إذا كان هناك ما يكفي منها، قال شوغاييف: "لدينا ما يكفي من كل شيء".
في وقت سابق، نشرت بعض وسائل الإعلام وقنوات تلغرام معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود أجزاء من طائرة مسيرة، تشبه ظاهريًا طائرة مسيرة انتحارية إيرانية، في منطقة العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا. وتعليقًا على هذه التقارير، حث شوغاييف على تصديق تصريحات وزارة الدفاع فقط.
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