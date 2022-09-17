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الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية
قالت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بيان مشترك إن الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية وتقوي ردع كوريا الشمالية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:51+0000
2022-09-17T08:51+0000
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كوريا الجنوبية
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جاء البيان عقب اجتماع المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة الثنائية، أمس الجمعة.وقال البيان: "أعربت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عن قلقهما البالغ إزاء الرسائل التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك اعتمادها لقانون السياسة النووية الجديد. والتزم الجانبان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية لكلا البلدين لتعزيز موقف الردع لدى الحلف. كررت الولايات المتحدة التزامها الصارم والثابت بالاستفادة من النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، لتوفير الردع الممتد لجمهورية كوريا".وصرحت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن أي هجوم نووي من كوريا الشمالية سوف يلقى ردا "ساحقا وحاسما".واتفقت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تعزيز قدرات استجابة الحلف ومواصلة التعاون أيضا في مجالي الفضاء والإنترنت. وتعهدت الدولتان بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية الثنائية والتعاون المتعدد الأطراف مع الشركاء في المنطقة.
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العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية

08:51 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022
قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قالت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في بيان مشترك إن الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية وتقوي ردع كوريا الشمالية.
جاء البيان عقب اجتماع المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة الثنائية، أمس الجمعة.
وقال البيان: "أعربت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عن قلقهما البالغ إزاء الرسائل التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك اعتمادها لقانون السياسة النووية الجديد. والتزم الجانبان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية لكلا البلدين لتعزيز موقف الردع لدى الحلف. كررت الولايات المتحدة التزامها الصارم والثابت بالاستفادة من النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، لتوفير الردع الممتد لجمهورية كوريا".
وصرحت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن أي هجوم نووي من كوريا الشمالية سوف يلقى ردا "ساحقا وحاسما".
واتفقت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تعزيز قدرات استجابة الحلف ومواصلة التعاون أيضا في مجالي الفضاء والإنترنت. وتعهدت الدولتان بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية الثنائية والتعاون المتعدد الأطراف مع الشركاء في المنطقة.
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