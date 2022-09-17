https://sputnikarabic.ae/20220917/الولايات-المتحدة-لا-تستبعد-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1067852297.html
الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا
الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلن جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعديل... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T06:22+0000
2022-09-17T06:22+0000
2022-09-17T06:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال كيربي: "نستمر في العودة إلى العقوبات للتأكد من أن لها التأثير المطلوب على السيد بوتين واقتصاده. لم نستبعد أبدًا إمكانية فرض عقوبات إضافية وتغيير العقوبات لتكن أكثر تكلفة بالنسبة له".وعلّق على التقرير الأوروبي، الذي جاء فيه أن العقوبات كانت أقل تدميرا للاقتصاد الروسي مما كانوا يتأملون في الغرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.وقال كيربي: "اقتصاده يتقلص ويقل حجمه... اعتمادًا على طبيعة العقوبات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر لا يشبه إطلاق النار بأثر فوري".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا
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أعلن جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعديل أنظمة العقوبات لتكون أكثر فاعلية في تقويض الاقتصاد الروسي.
وقال كيربي: "نستمر في العودة إلى العقوبات للتأكد من أن لها التأثير المطلوب على السيد بوتين واقتصاده. لم نستبعد أبدًا إمكانية فرض عقوبات إضافية وتغيير العقوبات لتكن أكثر تكلفة بالنسبة له".
وعلّق على التقرير الأوروبي، الذي جاء فيه أن العقوبات كانت أقل تدميرا للاقتصاد الروسي مما كانوا يتأملون في الغرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال كيربي: "اقتصاده يتقلص ويقل حجمه... اعتمادًا على طبيعة العقوبات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر لا يشبه إطلاق النار بأثر فوري".