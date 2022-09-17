https://sputnikarabic.ae/20220917/الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-تناقشان-توريد-طائرات-إف--16-وأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1067853323.html
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان توريد طائرات "إف -16" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان توريد طائرات "إف -16" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
تتشاور الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن توريد مقاتلات F-16 المتعددة الوظائف وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وطائرات MQ-1C Gray Eagle للاستطلاع والهجوم المسيّرة،... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:18+0000
2022-09-17T07:18+0000
2022-09-17T07:18+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وفقًا للصحيفة، يدرس الجانبان جدوى إرسال طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات على مستوى منخفض بسبب عدم وجود تمويل طويل الأجل.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أوكرانيا توقفت أخيرًا عن المطالبة علنًا بإمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة، وانتقلت إلى "مشاورات أكثر هدوءًا". ويرجع ذلك إلى حقيقة أن دعوات الإمداد بـ "أسلحة باهظة الثمن تصرف انتباه سلطات البلاد عن المشاكل الملحة في الجبهة".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان توريد طائرات "إف -16" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
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تتشاور الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن توريد مقاتلات F-16 المتعددة الوظائف وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وطائرات MQ-1C Gray Eagle للاستطلاع والهجوم المسيّرة، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
وفقًا للصحيفة، يدرس الجانبان جدوى إرسال طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
. ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات على مستوى منخفض بسبب عدم وجود تمويل طويل الأجل.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أوكرانيا توقفت أخيرًا عن المطالبة علنًا بإمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة، وانتقلت إلى "مشاورات أكثر هدوءًا". ويرجع ذلك إلى حقيقة أن دعوات الإمداد بـ "أسلحة باهظة الثمن تصرف انتباه سلطات البلاد عن المشاكل الملحة في الجبهة".