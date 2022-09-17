https://sputnikarabic.ae/20220917/اليابان-تصدر-تحذيرا-خاصا-بشأن-الإعصار-في-منطقة-كيوشو-1067856968.html
اليابان تصدر تحذيرا خاصا بشأن الإعصار في منطقة كيوشو
اليابان تصدر تحذيرا خاصا بشأن الإعصار في منطقة كيوشو
قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، إنها مستعدة لإصدار تحذير خاص بشأن الإعصار في بعض المناطق في جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد، حيث من المتوقع هبوب... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:55+0000
2022-09-17T08:55+0000
2022-09-17T08:55+0000
العالم
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من المتوقع أن يصل إعصار نانمادول الكبير والقوي إلى اليابسة في كاجوشيما ويجلب معه أمطارا قياسية للمحافظة والمناطق المجاورة، وقد دعت هيئة الأرصاد إلى أقصى قدر من اليقظة، حيث من المتوقع هبوب رياح مدمرة وأمواج عاتية، ما قد يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات. ذكرت الهيئة أنها قد تصدر التحذير الأكثر جدية بشأن الإعصار في وقت مبكر من مساء اليوم لكاجوشيما ومناطق أخرى في كيوشو، والذي سيكون التحذير الأول من نوعه للمحافظات اليابانية باستثناء أوكيناوا، حسب وكالة شينخوا.
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العالم
اليابان تصدر تحذيرا خاصا بشأن الإعصار في منطقة كيوشو
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قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، إنها مستعدة لإصدار تحذير خاص بشأن الإعصار في بعض المناطق في جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد، حيث من المتوقع هبوب عاصفة "غير مسبوقة".
من المتوقع أن يصل إعصار نانمادول الكبير والقوي إلى اليابسة في كاجوشيما ويجلب معه أمطارا قياسية للمحافظة والمناطق المجاورة، وقد دعت هيئة الأرصاد إلى أقصى قدر من اليقظة، حيث من المتوقع هبوب رياح مدمرة وأمواج عاتية، ما قد يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.
ذكرت الهيئة أنها قد تصدر التحذير الأكثر جدية بشأن الإعصار في وقت مبكر من مساء اليوم لكاجوشيما ومناطق أخرى في كيوشو، والذي سيكون التحذير الأول من نوعه للمحافظات اليابانية باستثناء أوكيناوا، حسب وكالة شينخوا.