https://sputnikarabic.ae/20220917/بايدن-يصل-بريطانيا-لحضور-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067886515.html
بايدن يصل بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية
بايدن يصل بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي من المقرر إقامتها الاثنين المقبل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:50+0000
2022-09-17T21:50+0000
2022-09-17T21:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصلت طائرة بايدن إلى مطار مطار "لندن ستانستد"، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".ولفتت الوكالة إلى أن بايدن سيقوم بزيارة نعش الملكة إليزابيث ومقابلة الملكة تشارلز الثالث، غدا الأحد، قبل مشاركته في مراسم الجنازة الرسمية يوم الاثنين المقبل.وأوضحت الوكالة أنه تم إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين بايدن ورئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، حيث سيعقد اللقاء خلال مشاركتهما في فعاليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل، حسبما ذكر بيان للحكومة البريطانية، دون أن يوضح تفاصيل عن سبب إلغاء الاجتماع.يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد ظلت في الحكم 70 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220914/تشاووش-أوغلو-يمثل-أنقرة-في-جنازة-ملكة-بريطانيا-1067753104.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يصل بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي من المقرر إقامتها الاثنين المقبل.
ووصلت طائرة بايدن إلى مطار مطار "لندن ستانستد"، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".
ولفتت الوكالة إلى أن بايدن سيقوم بزيارة نعش الملكة إليزابيث
ومقابلة الملكة تشارلز الثالث، غدا الأحد، قبل مشاركته في مراسم الجنازة الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت الوكالة أنه تم إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين بايدن ورئيسة وزراء بريطانيا
الجديدة ليز تراس، حيث سيعقد اللقاء خلال مشاركتهما في فعاليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل، حسبما ذكر بيان للحكومة البريطانية، دون أن يوضح تفاصيل عن سبب إلغاء الاجتماع.
يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية
توفيت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد ظلت في الحكم 70 عاما.