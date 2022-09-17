https://sputnikarabic.ae/20220917/بعد-فوزها-بجائزة-المواهب-الأمريكية-فرقة-مياس-تدعو-إلى-قيام-ثورة-في-لبنان-1067866003.html
بعد فوزها بجائزة المواهب الأمريكية... فرقة "مياس" تدعو إلى قيام "ثورة" في لبنان
بعد فوزها بجائزة المواهب الأمريكية... فرقة "مياس" تدعو إلى قيام "ثورة" في لبنان
دعت فرقة "مياس" اللبنانية، التي فازت بالمركز الأول ضمن برنامج "أمريكا غوت تالنت"، إلى "قيام ثورة في لبنان"، منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:15+0000
2022-09-17T12:15+0000
2022-09-17T12:17+0000
أخبار لبنان
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ووجه نديم شرفان، مؤسس فرقة "مياس"، فور وصوله إلى بيروت، "انتقادات لاذعة إلى السياسيين في البلاد الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود"، قائلا: "نحنا لسنا في حاجة إليكم، فلقد استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم"، حسب وكالة "فرانس برس".وشدد نديم على "وجوب أن يتحرر المواطنون ويحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسا على عقب والطاولات على رؤوس جميع السياسيين"، موجها كلامه إلى السياسيين "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".واستقبل عشرات من أقارب الراقصات، الفرقة بالورود في مطار بيروت. فيما تابع آلاف اللبنانيين أمام شاشات التلفزيون، وصول الفرقة التي شكلت مصدر فخر لهم في وقت تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.وتمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أمريكا غوت تالنت"، بعد عروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم.ونشر الحساب الخاص بالبرنامج على "تويتر" مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أمريكا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).
https://sputnikarabic.ae/20220915/فرقة-مياس-اللبنانية-تبهر-العالم-وتفوز-بلقب-برنامج-أمريكا-غوت-تالينت-فيديو-1067765763.html
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أخبار لبنان
بعد فوزها بجائزة المواهب الأمريكية... فرقة "مياس" تدعو إلى قيام "ثورة" في لبنان
12:15 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 12:17 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
دعت فرقة "مياس" اللبنانية، التي فازت بالمركز الأول ضمن برنامج "أمريكا غوت تالنت"، إلى "قيام ثورة في لبنان"، منددة بالطبقة السياسية الحاكمة.
ووجه نديم شرفان، مؤسس فرقة "مياس"، فور وصوله إلى بيروت، "انتقادات لاذعة إلى السياسيين في البلاد الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود"، قائلا: "نحنا لسنا في حاجة إليكم، فلقد استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم"، حسب وكالة
"فرانس برس".
وشدد نديم على "وجوب أن يتحرر المواطنون ويحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسا على عقب والطاولات على رؤوس جميع السياسيين"، موجها كلامه إلى السياسيين "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".
واستقبل عشرات من أقارب الراقصات، الفرقة بالورود في مطار بيروت. فيما تابع آلاف اللبنانيين أمام شاشات التلفزيون، وصول الفرقة التي شكلت مصدر فخر لهم في وقت تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.
وتمكنت فرقة "مياس" اللبنانية من الفوز بلقب "أمريكا غوت تالنت"
، بعد عروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم.
ونشر الحساب الخاص بالبرنامج على "تويتر" مقطع فيديو للحظة إعلان فوز الفرقة باللقب حيث عمّت الفرحة المسرح بعد إعلان فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "أمريكا غوت تالينت" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.
فرقة "مياس" أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة، تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما، خطوة جبارة لدى حصولها على لقب "آراب غوت تالنت" (النسخة العربية من البرنامج).