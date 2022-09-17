https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-تعلن-انطلاق-سفينتي-حبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1067870826.html
تركيا تعلن انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا
تركيا تعلن انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا
أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:18+0000
2022-09-17T14:18+0000
2022-09-17T14:19+0000
أخبار تركيا اليوم
حبوب
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وكشفت وزارة الدفاع في بيان، عن أن انطلاق السفينتين من الموانئ الأوكرانية، يأتي في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.وأوضحت وزارة الدفاع أن الاتفاق يتم التخطيط له لإبحار 7 سفن أخرى أكملت استعداداتها للمغادرة.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-ندين-بشدة-قرار-الولايات-المتحدة-رفع-حظر-الأسلحة-عن-قبرص-1067857708.html
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أخبار تركيا اليوم, حبوب
تركيا تعلن انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا
14:18 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، انطلاق سفينتي حبوب من موانئ أوكرانيا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وكشفت وزارة الدفاع في بيان، عن أن انطلاق السفينتين من الموانئ الأوكرانية، يأتي في إطار اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الاتفاق يتم التخطيط له لإبحار 7 سفن أخرى أكملت استعداداتها للمغادرة.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب
والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.