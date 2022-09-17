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https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-تنتهي-من-تصنيع-سفينة-هجومية-برمائية-محلية-الصنع-أواخر-2022-1067878080.html
تركيا تنتهي من تصنيع سفينة هجومية برمائية محلية الصنع أواخر 2022
تركيا تنتهي من تصنيع سفينة هجومية برمائية محلية الصنع أواخر 2022
أعلن مسؤول تركي أن القوات البحرية لبلاده تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية المحلية "تي جي غي أناضولو" نهاية عام 2022. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:57+0000
2022-09-17T16:57+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات لرئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال دمير خلال جولة تفقدية لترسانة طوزلا في مدينة إسطنبول، إن السفينة المحلية متعددة الأغراض ستدخل الخدمة في البحرية التركية، في أواخر العام الحالي 2022.وذكر أن طول السفينة يبلغ 231 مترا، بينما يبلغ عرضها 32 مترا، ووزنها مع الحمولة الكاملة 27 ألف طن.وأوضح المسؤول التركي أن هذه السفينة ستكون أكبر سفينة حربية في بلاده، لافتا إلى أن هناك 12 دولة فقط في العالم تمتلك سفنا بهذا الحجم.واعتبر أن السفينة سوف تعزز القوة الهجومية للقوات البحرية، موضحا أنها ستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الطاقة-التركية-تعلن-بدء-أعمال-التنقيب-في-البحر-المتوسط-1066541286.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تنتهي من تصنيع سفينة هجومية برمائية محلية الصنع أواخر 2022

16:57 GMT 17.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaسفينة حربية تركية
سفينة حربية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن مسؤول تركي أن القوات البحرية لبلاده تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية المحلية "تي جي غي أناضولو" نهاية عام 2022.
جاء هذا في تصريحات لرئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال دمير خلال جولة تفقدية لترسانة طوزلا في مدينة إسطنبول، إن السفينة المحلية متعددة الأغراض ستدخل الخدمة في البحرية التركية، في أواخر العام الحالي 2022.
وذكر أن طول السفينة يبلغ 231 مترا، بينما يبلغ عرضها 32 مترا، ووزنها مع الحمولة الكاملة 27 ألف طن.
وأوضح المسؤول التركي أن هذه السفينة ستكون أكبر سفينة حربية في بلاده، لافتا إلى أن هناك 12 دولة فقط في العالم تمتلك سفنا بهذا الحجم.
واعتبر أن السفينة سوف تعزز القوة الهجومية للقوات البحرية، موضحا أنها ستصبح جزءا من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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