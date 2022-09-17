https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-ندين-بشدة-قرار-الولايات-المتحدة-رفع-حظر-الأسلحة-عن-قبرص-1067857708.html

تركيا: ندين بشدة قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص

تركيا: ندين بشدة قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص

أدانت تركيا وبشدة قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عن قبرص، مؤكدة أنه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجانبين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T09:18+0000

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وحسب بيان نشرته وكالة الأناضول، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.وقال البيان: "ندين بشدة توسيع نطاق القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020 برفع حظر الأسلحة عن الإدارة القبرصية اليونانية... هذا القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجانبين".وقالت الوزارة في بيانها داعية المجتمع الدولي إلى احترام وضع الشعب القبرصي التركي: "يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إعادة التأكيد على المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي، وهو ما أكدته أيضًا اتفاقيات 1959-60، والعمل وفقًا لذلك".وفيما شددت وزراة الدفاع التركية على أن الولايات المتحدة يتعين عليها إعادة النظر في قرارها واعتماد نهج أكثر توازنا، فقد لفتت إلى أنها ستواصل ضمان وجود وأمن وصفاء القبارصة الأتراك.وكانت قبرص قد تم تقسيمها بحكم الأمر الواقع منذ عام 1974، وتم إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983 بدعم من تركيا.وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن استعداده لاستئناف المفاوضات بشأن تسوية القضية القبرصية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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