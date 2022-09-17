عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067851779.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T05:28+0000
2022-09-17T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082708_0:180:3073:1908_1920x0_80_0_0_38655d21a4790fb1062e8fd5d6be6015.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065082708_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c9804c8722ded7631a61971b01a61613.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 17.09.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:28 GMT 17.09.2022
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر.
05:28 GMT 17.09.2022
مصدر: صواريخ "هارم" لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن صواريخ HARM الأمريكية المضادة للرادار لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا، وقد تم إسقاط معظمها في الجو.
05:27 GMT 17.09.2022
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ3 صواريخ من راجمات "أوراغان"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "أوراغان" (الإعصار) على مدينة غورلوفكا الواقعة في الجمهورية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала