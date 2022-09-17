تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:28 GMT 17.09.2022
عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر.
05:28 GMT 17.09.2022
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن صواريخ HARM الأمريكية المضادة للرادار لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا، وقد تم إسقاط معظمها في الجو.
05:27 GMT 17.09.2022
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "أوراغان" (الإعصار) على مدينة غورلوفكا الواقعة في الجمهورية.