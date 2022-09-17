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https://sputnikarabic.ae/20220917/جامعة-أمريكية-تطور-نوعا-من-الروبوتات-مثل-الديدان-1067853429.html
جامعة أمريكية تطور نوعا من الروبوتات "مثل الديدان"
جامعة أمريكية تطور نوعا من الروبوتات "مثل الديدان"
طوّرت باحثة في جامعة ستانفورد الأمريكية، نوعا من الروبوتات تشبه الديدان في حركتها وحجمها، مؤكدة أنها ستفيد كثيرا في مجال الرعاية الصحية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:29+0000
2022-09-17T07:29+0000
روبوت
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ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن الأستاذة المساعدة في جامعة ستانفورد، رينيه جاو، قامت بتطوير "ميلي روبوت" مستوحى من الدودة، مؤكدة أنه "قد يُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية يومًا ما".وكان باحثون من جامعة كاليفورنيا وسانتا باربرا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، قد عرضوا في أغسطس/ آب 2021، روبوتًا ناعمًا يمكنه السباحة تحت الرمال.وأكدوا وقتها أن الخطة الطويلة المدى هي إرسال هذا النوع من الروبوتات إلى الفضاء واستخدامه للمساعدة في اجتياز البيئات خارج كوكب الأرض، كالقمر على سبيل المثال.
https://sputnikarabic.ae/20220827/وكالة-روبوتات-صينية-تهاجم-سلاسل-توريد-المعادن-النادرة-بين-أمريكا-وأستراليا--1066898588.html
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روبوت
روبوت

جامعة أمريكية تطور نوعا من الروبوتات "مثل الديدان"

07:29 GMT 17.09.2022
© Photo / pixabay/Thor_Deichmannروبوت افتراضي برأس على شكل مصباح
روبوت افتراضي برأس على شكل مصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Photo / pixabay/Thor_Deichmann
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طوّرت باحثة في جامعة ستانفورد الأمريكية، نوعا من الروبوتات تشبه الديدان في حركتها وحجمها، مؤكدة أنها ستفيد كثيرا في مجال الرعاية الصحية.
ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن الأستاذة المساعدة في جامعة ستانفورد، رينيه جاو، قامت بتطوير "ميلي روبوت" مستوحى من الدودة، مؤكدة أنه "قد يُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية يومًا ما".
مزارع صيني يبتكر غواصة لنفسه خلال شهرين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
وكالة: "روبوتات" صينية "تهاجم" سلاسل توريد المعادن النادرة بين أمريكا وأستراليا
27 أغسطس, 12:28 GMT
وكان باحثون من جامعة كاليفورنيا وسانتا باربرا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، قد عرضوا في أغسطس/ آب 2021، روبوتًا ناعمًا يمكنه السباحة تحت الرمال.
وأكدوا وقتها أن الخطة الطويلة المدى هي إرسال هذا النوع من الروبوتات إلى الفضاء واستخدامه للمساعدة في اجتياز البيئات خارج كوكب الأرض، كالقمر على سبيل المثال.
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