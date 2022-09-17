https://sputnikarabic.ae/20220917/جنوب-أفريقيا-ترغب-باستعادة-جوهرة-النجمة-الكبرى-من-بريطانيا--1067860971.html

جنوب أفريقيا ترغب باستعادة جوهرة "النجمة الكبرى" من بريطانيا

جنوب أفريقيا ترغب باستعادة جوهرة "النجمة الكبرى" من بريطانيا

طالبت جنوب أفريقيا الحكومة البريطانية باستعادة العديد من جواهر الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، في ‏الوقت الذي تعيش فيه بريطانيا حالة حداد على رحيلها.‏ 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T10:38+0000

2022-09-17T10:38+0000

2022-09-17T10:38+0000

مجتمع

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وأبرز هذه الجواهر هي "النجمة الكبرى لأفريقيا"، التي يُعتقد أنها ظهرت في صولجان الملكة، والتي تزن 530 قيراطًا، وورد أنها سُرقت من جنوب أفريقيا عام 1905، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.وبحسب ما ورد، يشتمل تاج إمبراطورية الدولة أيضا على ماسة عيار 317 قيراطا تُعرف باسم "النجم الثاني لأفريقيا".، وتم قطع كلا الجوهرتين من نفس الماس المعروف باسم "ألماسة كولينان".وتم تسمية الماس كولينان على اسم قطب الماس في جنوب أفريقيا، السير توماس كولينان.ويطالب حساب "أرشيفات أفريقيا" على "تويتر"، وهو حساب يتتبع السجلات التاريخية والثقافية والتصويرية لأفريقيا، باستعادة المجوهرات.وذكر الحساب: "تمتلك الملكة إليزابيث الثانية أكبر ماسة مقطوعة في العالم والمعروفة باسم" النجمة الكبرى لأفريقيا"، وتم استخراج الأحجار الكريمة التي يبلغ وزنها 530 قيراطا في جنوب أفريقيا في عام 1905، وقد تمت سرقتها من جنوب أفريقيا، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار".وتابع الحساب: "يزعم البريطانيون أنها أعطيت لهم كرمز للصداقة والسلام، لكنها كانت خلال فترة الاستعمار، ثم استبدل البريطانيون اسم "النجم الأعظم لأفريقيا" " باسم توماس كولينان.وتوفيت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية عن 96 عاما، في يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، داخل مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتولى نجلها تشارلز الثالث الحكم من بعدها مباشرة، وستقام جنازتها في 19 من الشهر نفسه.

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