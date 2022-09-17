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جيش طاجيكستان يطلق قذائف الهاون على قرية في قرغيزستان
جيش طاجيكستان يطلق قذائف الهاون على قرية في قرغيزستان
أطلق الجيش الطاجيكي قذائف هاون على قرية باسكي أريك القرغيزية، حسبما قال المكتب الصحفي للجنة الدولة القيرغيزية للأمن القومي (UKMK) لوكالة سبوتنيك اليوم السبت. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T04:45+0000
2022-09-17T04:45+0000
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سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم المكتب: "في انتهاك للاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، أطلق الجانب الطاجيكي قذائف الهاون على قرية باسكي أريك في منطقة باتكين، وذلك ما بين الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8:55 صباحا بالتوقيت المحلي، (من الساعة 2:50 إلى 02:55 بتوقيت غرينتش).وأضاف المتحدث أنه حتى الساعة 9:00 من صباح يوم الجمعة، كان الوضع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان لا يزال متوترا.يذكر أن قيرغيزستان كانت قد أعلنت مقتل 24 مواطنا، أمس الجمعة، في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، حسبما أفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة سبوتنيك.وقال المتحدث باسم الوزارة: "وفقا للمعلومات العملية، استقبلت منظمات الرعاية الصحية جثث 24 شخصا في منطقة باتكين".ووردت أنباء في وقت سابق عن إصابة 87 مواطنا قيرغيزيا نتيجة الاشتباكات، كما تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان من منطقة الاشتباكات العسكرية على حدود الدولتين.
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جيش طاجيكستان يطلق قذائف الهاون على قرية في قرغيزستان

04:45 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أطلق الجيش الطاجيكي قذائف هاون على قرية باسكي أريك القرغيزية، حسبما قال المكتب الصحفي للجنة الدولة القيرغيزية للأمن القومي (UKMK) لوكالة سبوتنيك اليوم السبت.
سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم المكتب: "في انتهاك للاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، أطلق الجانب الطاجيكي قذائف الهاون على قرية باسكي أريك في منطقة باتكين، وذلك ما بين الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8:55 صباحا بالتوقيت المحلي، (من الساعة 2:50 إلى 02:55 بتوقيت غرينتش).
وأضاف المتحدث أنه حتى الساعة 9:00 من صباح يوم الجمعة، كان الوضع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان لا يزال متوترا.

وأضاف المتحدث إن "أفراد وحدات حرس الحدود في UKMK في قيرغيزستان، المنتشرة في منطقة باتكين، يتخذون إجراءات لتحقيق استقرار الوضع الحالي".

يذكر أن قيرغيزستان كانت قد أعلنت مقتل 24 مواطنا، أمس الجمعة، في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، حسبما أفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة سبوتنيك.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "وفقا للمعلومات العملية، استقبلت منظمات الرعاية الصحية جثث 24 شخصا في منطقة باتكين".
ووردت أنباء في وقت سابق عن إصابة 87 مواطنا قيرغيزيا نتيجة الاشتباكات، كما تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان من منطقة الاشتباكات العسكرية على حدود الدولتين.
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