https://sputnikarabic.ae/20220917/حماس-تتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-الجزائر-للتباحث-حول-سبل-إنجاح-الحوار-الوطني-الفلسطيني-1067874644.html
حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:54+0000
2022-09-17T15:54+0000
2022-09-17T15:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وأكد برهوم بيان له، اليوم السبت، أن قيادات الحركة تلقت "دعوة رسمية"، لزيارة وفد منها الجزائر، بحسب ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية. وأوضح أن الهدف من الدعوة "التباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".وتابع برهوم: "الوفد سيكون برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ويضم عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة حماس في الجزائر".واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
https://sputnikarabic.ae/20220705/بعد-فشل-اجتماعات-المصالحة-الفلسطينية-الأخيرة-هل-تنجح-الجزائر-في-عقد-لقاء-بين-عباس-وهنية-1064699468.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
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قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.
وأكد برهوم بيان له، اليوم السبت، أن قيادات الحركة تلقت "دعوة رسمية"، لزيارة وفد منها الجزائر، بحسب ما نقلته صحيفة "الخبر
" الجزائرية.
وأوضح أن الهدف من الدعوة "التباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".
وتابع برهوم: "الوفد سيكون برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية
والإسلامية، ويضم عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة حماس في الجزائر".
واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.