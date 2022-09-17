https://sputnikarabic.ae/20220917/حماس-تتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-الجزائر-للتباحث-حول-سبل-إنجاح-الحوار-الوطني-الفلسطيني-1067874644.html

حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

حماس تتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T15:54+0000

2022-09-17T15:54+0000

2022-09-17T15:54+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447886_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_718eb0a5a9d4650d25072609dadfbbe1.jpg

وأكد برهوم بيان له، اليوم السبت، أن قيادات الحركة تلقت "دعوة رسمية"، لزيارة وفد منها الجزائر، بحسب ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية. وأوضح أن الهدف من الدعوة "التباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والوصول إلى المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".وتابع برهوم: "الوفد سيكون برئاسة خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ويضم عضوي المكتب السياسي ماهر صلاح، وحسام بدران، وسينضم للوفد محمد عثمان ممثل حركة حماس في الجزائر".واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.

https://sputnikarabic.ae/20220705/بعد-فشل-اجتماعات-المصالحة-الفلسطينية-الأخيرة-هل-تنجح-الجزائر-في-عقد-لقاء-بين-عباس-وهنية-1064699468.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي