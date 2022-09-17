https://sputnikarabic.ae/20220917/خبير-المودع-في-لبنان-وصل-إلى-حالة-اليأس-نتيجة-فقدانه-الأمل-باستعادة-أمواله--1067865239.html
خبير: المودع في لبنان وصل إلى حالة اليأس نتيجة فقدانه الأمل باستعادة أمواله
خبير: المودع في لبنان وصل إلى حالة اليأس نتيجة فقدانه الأمل باستعادة أمواله
تتناول الحلقة ما شهده لبنان يوم الجمعة الماضي، من حدوث عدة عمليات اقتحام للمصارف في مختلف المناطق اللبنانية، وكانت بمثابة "إعلان حرب" من المودعين وانتفاضة... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:11+0000
2022-09-17T12:11+0000
2022-09-17T12:11+0000
راديو
نافذة على لبنان
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خبير: المودع في لبنان وصل إلى اليأس والقرف نتيجة فقدانه الأمل باستعادة أمواله
خبير: المودع في لبنان وصل إلى اليأس والقرف نتيجة فقدانه الأمل باستعادة أمواله
فيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن جهات معينة تقف وراء اقتحامات المصارف، مؤكدا وضع خطة أمنية لحماية المواطنين والبلاد.يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:ولفت أبو زيد إلى أن "هذه الاقتحامات ضد المصارف، هي تعبير عن حالة من اليأس الفردي وصل إلى حدوده القصوى، لذلك يلجأ المواطن إلى العنف، وهو ردة فعل طبيعية لحالة القرف واليأس التي وصل إليها، لأنه يعيش حالة من الضغط لتأمين لقمة العيش ولتأمين الدواء وكافة متطلبات الحياة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио
خبير: المودع في لبنان وصل إلى حالة اليأس نتيجة فقدانه الأمل باستعادة أمواله
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تتناول الحلقة ما شهده لبنان يوم الجمعة الماضي، من حدوث عدة عمليات اقتحام للمصارف في مختلف المناطق اللبنانية، وكانت بمثابة "إعلان حرب" من المودعين وانتفاضة لاسترجاع ودائعهم "المحتجزة" منذ بدء الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي دفع جمعية المصارف إلى إعلان الإغلاق لثلاثة أيام.
فيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن جهات معينة تقف وراء اقتحامات المصارف، مؤكدا وضع خطة أمنية لحماية المواطنين والبلاد.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:
"واضح أن هناك أسباب جوهرية لهذه الأعمال، لأن المودع والمواطن العادي، وصل إلى مرحلة من اليأس، فقد فيها الأمل بكل الوعود التي أطلقتها المنظومة السياسية الحاكمة، والتي لم تتمكن حتى الآن من تقديم حلول جدية وعملية تعطي أملا بالخلاص واستعادة الأموال".
ولفت أبو زيد إلى أن "هذه الاقتحامات ضد المصارف، هي تعبير عن حالة من اليأس الفردي وصل إلى حدوده القصوى، لذلك يلجأ المواطن إلى العنف، وهو ردة فعل طبيعية لحالة القرف واليأس التي وصل إليها، لأنه يعيش حالة من الضغط لتأمين لقمة العيش ولتأمين الدواء وكافة متطلبات الحياة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...