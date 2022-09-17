https://sputnikarabic.ae/20220917/دبابة-دونيتسك-تحول-مدرعة-أوكرانية-إلى-كرة-نارية-فيديو-1067860094.html
دبابة دونيتسك تحول مدرعة أوكرانية إلى كرة نارية... فيديو
دبابة دونيتسك تحول مدرعة أوكرانية إلى كرة نارية... فيديو
دمر جنود الدبابات في التشكيل التكتيكي العملياتي والقتالي لجمهورية دونيتسك "كسكاد" مركبتي قتال مشاة تابعتين للنازيين الأوكرانيين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:24+0000
2022-09-17T10:24+0000
2022-09-17T10:24+0000
أخبار أوكرانيا
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أثناء تنفيذ المهمة، تم إجراء استطلاع للأهداف باستخدام طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".هكذا، بمساعدتها، كان من الممكن اكتشاف مركبة قتال مشاة، حاول المسلحون إخفاءها في الغابة. تم إصابة الهدف من الطلقة الأولى. في البداية، اشتعلت النيران، ثم بدأ عمود من الدخان الأبيض الكثيف يرتفع فوقها. ومع ذلك، بعد بضع ثوان، حدث انفجار قوي للذخيرة، وتحولت المركبة إلى كرة نارية.اختبأت المدرعة الثانية أيضًا بين الأشجار والشجيرات. ثم حاول الطاقم بسرعة عالية إلى حد ما إخراجها من المنطقة الخطرة، لكن الضربة المباشرة أعاقت الوحدة المدرعة للعدو تمامًا.ويبدو أن دبابة أخرى من الدبابات الروسية شاركت في القصف، حيث وقع انفجار ثان لقذيفة قادمة على طول الطريق."كسكاد": هي جزء من هيكل وزارة الشؤون الداخلية وهي تشارك بفعالية وبنجاح في تدمير قوات ومعدات العدو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دبابة دونيتسك تحول مدرعة أوكرانية إلى كرة نارية... فيديو
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دمر جنود الدبابات في التشكيل التكتيكي العملياتي والقتالي لجمهورية دونيتسك "كسكاد" مركبتي قتال مشاة تابعتين للنازيين الأوكرانيين.
أثناء تنفيذ المهمة، تم إجراء استطلاع للأهداف باستخدام طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
هكذا، بمساعدتها، كان من الممكن اكتشاف مركبة قتال مشاة، حاول المسلحون إخفاءها في الغابة. تم إصابة الهدف من الطلقة الأولى. في البداية، اشتعلت النيران، ثم بدأ عمود من الدخان الأبيض الكثيف يرتفع فوقها. ومع ذلك، بعد بضع ثوان، حدث انفجار قوي للذخيرة، وتحولت المركبة إلى كرة نارية
.
اختبأت المدرعة الثانية أيضًا بين الأشجار والشجيرات. ثم حاول الطاقم بسرعة عالية إلى حد ما إخراجها من المنطقة الخطرة، لكن الضربة المباشرة أعاقت الوحدة المدرعة للعدو تمامًا.
ويبدو أن دبابة أخرى من الدبابات الروسية شاركت في القصف، حيث وقع انفجار ثان لقذيفة قادمة على طول الطريق.
"كسكاد": هي جزء من هيكل وزارة الشؤون الداخلية وهي تشارك بفعالية وبنجاح في تدمير قوات ومعدات العدو.