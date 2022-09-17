https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-إسرائيل-يعلن-أنه-سيقوم-بزيارة-تاريخية-إلى-البحرين-1067862582.html
رئيس إسرائيل يعلن أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى البحرين
رئيس إسرائيل يعلن أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى البحرين
أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى دولة البحرين قريبا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:06+0000
2022-09-17T11:06+0000
2022-09-17T11:06+0000
إسرائيل
البحرين
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وحسب موقع "I24"، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته لإسرائيل.وأضاف أن هدف الزيارة هو مواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار والنجاح".وستكون هذه الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي لدولة البحرين.وزار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء الماضي، إسرائيل في زيارة رسمية بصحبة وفد اقتصادي تزامناً مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.يذكر أنه في أيلول/سبتمبر من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.
https://sputnikarabic.ae/20220816/بعد-عامين-من-التوقيع-ما-الذي-قدمته-اتفاقيات-أبراهام-لإسرائيل-وكيف-أثرت-على-فلسطين؟-1066488188.html
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إسرائيل, البحرين
رئيس إسرائيل يعلن أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى البحرين
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أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه سيقوم بزيارة "تاريخية" إلى دولة البحرين قريبا.
وحسب موقع
"I24"، جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته لإسرائيل.
وقال هرتسوغ: "سأزور البحرين في الأشهر المقبلة وسأكون ضيفا على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
وأضاف أن هدف الزيارة هو مواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار والنجاح".
وستكون هذه الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي لدولة البحرين.
وزار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء الماضي، إسرائيل
في زيارة رسمية بصحبة وفد اقتصادي تزامناً مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
يذكر أنه في أيلول/سبتمبر من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام
"، التي تشمل تطبيع علاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.
وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.