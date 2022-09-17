https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-البرلمان-التركي-يتحدث-عن-خطة-مدروسة-لإشغال-أنقرة-بالتوتر-مع-أثينا-1067852541.html
رئيس البرلمان التركي يتحدث عن "خطة مدروسة" لإشغال أنقرة بالتوتر مع أثينا
رئيس البرلمان التركي يتحدث عن "خطة مدروسة" لإشغال أنقرة بالتوتر مع أثينا
أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وجود ما وصفه بـ "خطة مدروسة" لإشغال بلاده بالتوتر الأخير مع اليونان. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T06:55+0000
2022-09-17T06:55+0000
2022-09-17T06:55+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، قال شنطوب: "هذه القضية (التوتر مع اليونان) مصممة لإبقاء تركيا مشغولة عن أشياء أخرى أكثر أهمية"، لافتا إلى أنه "يمكن لتركيا تجاوز هذه القضية بكل سهولة".تصريحات رئيس البرلمان التركي جاءت خلال زيارته إقليم غاغاووز الذاتي الحكم في مولدوفا.وقال: "تركيا تمتلك القوة والقدرة على حل أي خلاف يشكل عائقا أمامها، باستخدام جميع الأساليب من حوار أو تفاوض، وإذا كانت هناك حاجة إلى طرق أخرى، فيمكن أن تلجأ إليها".وفيما أكد المسؤول التركي أن بلاده "ترغب في أن يسود السلام منطقتها ودول جوارها، وهي تهدف إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار والمفاوضات"، فقد لفت إلى أن "قضية اليونان لا تأخذ حيزا مهما في أجندة تركيا".وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-من-تصريحات-تركيا-العدائية-بحق-اليونان-1067335150.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
رئيس البرلمان التركي يتحدث عن "خطة مدروسة" لإشغال أنقرة بالتوتر مع أثينا
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أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وجود ما وصفه بـ "خطة مدروسة" لإشغال بلاده بالتوتر الأخير مع اليونان.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، قال شنطوب: "هذه القضية (التوتر مع اليونان) مصممة لإبقاء تركيا مشغولة عن أشياء أخرى أكثر أهمية"، لافتا إلى أنه "يمكن لتركيا تجاوز هذه القضية بكل سهولة".
تصريحات رئيس البرلمان التركي جاءت خلال زيارته إقليم غاغاووز الذاتي الحكم في مولدوفا.
وقال: "تركيا تمتلك القوة
والقدرة على حل أي خلاف يشكل عائقا أمامها، باستخدام جميع الأساليب من حوار أو تفاوض، وإذا كانت هناك حاجة إلى طرق أخرى، فيمكن أن تلجأ إليها".
وتابع: "هناك من يسعى لإشغال تركيا عن أمور أكثر أهمية من قضية اليونان، وتركيا تنأى بنفسها عن الرد على التصريحات والخطوات اليونانية، وإذا كان هناك وضع يزعجها ولا ينبغي أن يحدث، فإن تركيا تقوم دائما بما يجب فعله".
وفيما أكد المسؤول التركي أن بلاده "ترغب في أن يسود السلام منطقتها ودول جوارها، وهي تهدف إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار والمفاوضات"، فقد لفت إلى أن "قضية اليونان لا تأخذ حيزا مهما في أجندة تركيا".
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة ملفات أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.