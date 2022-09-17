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https://sputnikarabic.ae/20220917/رغم-الخلافات-شولتز-يصف-مكالمته-الأخيرة-مع-بوتين-بـ-الودية-1067863199.html
رغم الخلافات... شولتز يصف مكالمته الأخيرة مع بوتين بـ "الودية"
رغم الخلافات... شولتز يصف مكالمته الأخيرة مع بوتين بـ "الودية"
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:37+0000
2022-09-17T11:37+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".وقال شولتز، إن هذا كان الحال حتى لو كان الأمر الذي يطرحه بوضوح يدور حول "وجهات نظر مختلفة ومتباعدة للغاية".يذكر أن شولتز أكد رغبته في مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه على اتصال وثيق به ولا ينوي وقف التعامل معه.وفي وقت سابق، قال شولتز مخاطبا سكان مدينة إيسن عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت":وكان شولتز قد أشار في وقت سابق إلى أهمية الحوار مع الرئيس الروسي، وكشف في الوقت نفسه أنه لا يرى إمكانية تطبيع العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور.بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20220617/شولتز-من-الضروري-للغاية-أن-نتحدث-مع-بوتين-1063795346.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

رغم الخلافات... شولتز يصف مكالمته الأخيرة مع بوتين بـ "الودية"

11:37 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا.
ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".
وقال شولتز، إن هذا كان الحال حتى لو كان الأمر الذي يطرحه بوضوح يدور حول "وجهات نظر مختلفة ومتباعدة للغاية".
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
شولتز: "من الضروري للغاية" أن نتحدث مع بوتين
17 يونيو, 20:10 GMT
يذكر أن شولتز أكد رغبته في مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه على اتصال وثيق به ولا ينوي وقف التعامل معه.
وفي وقت سابق، قال شولتز مخاطبا سكان مدينة إيسن عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت":
"كان لي لقاء مع الرئيس الروسي في موسكو. واتصلت به من خلال الهاتف مرارا. وأقول صراحة إني سأواصل هذا".
وكان شولتز قد أشار في وقت سابق إلى أهمية الحوار مع الرئيس الروسي، وكشف في الوقت نفسه أنه لا يرى إمكانية تطبيع العلاقات مع روسيا في المستقبل المنظور.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف من العملية هو تحرير إقليم دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن بلاده.
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