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https://sputnikarabic.ae/20220917/رواد-فضاء-مهمة-شنتشو-14-الصينية-ينفذون-أنشطة-خارج-المركبة-1067864985.html
رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة
رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة
نجح رائد الفضاء الصيني تساي شيوي تشه وزميله تشن دونغ في الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء "ونتيان"، اليوم السبت، في إطار مهمة "شنتشو-14" الفضائية، لإجراء... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:07+0000
2022-09-17T12:07+0000
المركبات الفضائية
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وفي الساعة 1:35 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فتح تساي باب حجرة معادلة الضغط للوحدة "ونتيان". وبحلول الساعة 3:33 عصرا، تمكن هو وزميله تشن من الخروج من الوحدة، وفقا للوكالة. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُجري فيها رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" أنشطة خارج المركبة، والمرة الأولى بالنسبة لتساي. وبمساعدة الذراع الميكانيكية الصغيرة، سيجري الرائدان سلسلة من المهام خارج المركبة، بما في ذلك تركيب مقابض مساعدة خارج المركبة ومجموعة الضخ الممتدة لدوائر التحميل، حسب وكالة "شينخوا". كما سيتحققان من القدرة على الإنقاذ خارج المركبة. وخلال الأنشطة، كانت زميلتهما ليو يانغ داخل الوحدة لدعمهما، وفقا للوكالة. أنهى تشن دونغ وليو يانغ أول أنشطة خارج المركبة لطاقم "شنتشو-14" وعادا إلى الحجرة "ونتيان" يوم 2 سبتمبر/أيلول.
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المركبات الفضائية
المركبات الفضائية

رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة

12:07 GMT 17.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررائد الفضاء الروسي جانيبيكوف يقوم بجولة عمل في الفضاء الطلق
رائد الفضاء الروسي جانيبيكوف يقوم بجولة عمل في الفضاء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
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نجح رائد الفضاء الصيني تساي شيوي تشه وزميله تشن دونغ في الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء "ونتيان"، اليوم السبت، في إطار مهمة "شنتشو-14" الفضائية، لإجراء أنشطة خارج المركبة، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.
وفي الساعة 1:35 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فتح تساي باب حجرة معادلة الضغط للوحدة "ونتيان".
وبحلول الساعة 3:33 عصرا، تمكن هو وزميله تشن من الخروج من الوحدة، وفقا للوكالة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُجري فيها رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" أنشطة خارج المركبة، والمرة الأولى بالنسبة لتساي. وبمساعدة الذراع الميكانيكية الصغيرة، سيجري الرائدان سلسلة من المهام خارج المركبة، بما في ذلك تركيب مقابض مساعدة خارج المركبة ومجموعة الضخ الممتدة لدوائر التحميل، حسب وكالة "شينخوا".
كما سيتحققان من القدرة على الإنقاذ خارج المركبة. وخلال الأنشطة، كانت زميلتهما ليو يانغ داخل الوحدة لدعمهما، وفقا للوكالة. أنهى تشن دونغ وليو يانغ أول أنشطة خارج المركبة لطاقم "شنتشو-14" وعادا إلى الحجرة "ونتيان" يوم 2 سبتمبر/أيلول.
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