https://sputnikarabic.ae/20220917/زيادة-حضور-الشرطة-في-العاصمة-الأرمينية-قبل-زيارة-بيلوسي-1067867390.html
زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي
زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي
عززت أرمينيا من وجود الشرطة في وسط يريفان، اليوم السبت، حيث تستعد العاصمة لاستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:02+0000
2022-09-17T13:02+0000
2022-09-17T13:04+0000
العالم
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209923_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3c15db2ce3b81e3882a817be7314c912.jpg
ومن المتوقع أن تصل كبيرة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي من برلين مساء السبت. وسيتم استقبالها خارج السفارة الأمريكية من قبل وفد من المنظمات الصديقة للولايات المتحدة.وأفاد مراسل سبوتنيك عن وجود مكثف للشرطة في ساحة الجمهورية وسط المدينة والشارع الشمالي المجاور، وهو طريق للمشاة. تم تزيين شارع مارشال باغراميان، المؤدي إلى الجمعية الوطنية، بالألوان القومية الأمريكية والأرمينية.وتأتي زيارة بيلوسي إلى الدولة الأرمينية وسط تجدد الاشتباكات مع منافستها الإقليمية، أذربيجان، حيث ألقى الجيران باللوم على بعضهم البعض في إطلاق النار أولاً. وخاض الاثنان حربا دامية بشأن منطقة ناغورني قاره باغ المتنازع عليها قبل عامين.
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209923_148:0:1571:1067_1920x0_80_0_0_07036661f41f00be4361a4759ee43532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أرمينيا
زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي
13:02 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
عززت أرمينيا من وجود الشرطة في وسط يريفان، اليوم السبت، حيث تستعد العاصمة لاستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
ومن المتوقع أن تصل كبيرة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي من برلين مساء السبت. وسيتم استقبالها خارج السفارة الأمريكية من قبل وفد من المنظمات الصديقة للولايات المتحدة.
وأفاد مراسل سبوتنيك
عن وجود مكثف للشرطة في ساحة الجمهورية وسط المدينة والشارع الشمالي المجاور، وهو طريق للمشاة. تم تزيين شارع مارشال باغراميان، المؤدي إلى الجمعية الوطنية، بالألوان القومية الأمريكية والأرمينية.
وتأتي زيارة بيلوسي إلى الدولة الأرمينية وسط تجدد الاشتباكات مع منافستها الإقليمية، أذربيجان، حيث ألقى الجيران باللوم على بعضهم البعض في إطلاق النار أولاً. وخاض الاثنان حربا دامية بشأن منطقة ناغورني قاره باغ المتنازع عليها قبل عامين.