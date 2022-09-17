عربي
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعترف بإجراء دراسات بيولوجية على مواطنين في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220917/زيادة-حضور-الشرطة-في-العاصمة-الأرمينية-قبل-زيارة-بيلوسي-1067867390.html
زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي
زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي
عززت أرمينيا من وجود الشرطة في وسط يريفان، اليوم السبت، حيث تستعد العاصمة لاستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:02+0000
2022-09-17T13:04+0000
العالم
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209923_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3c15db2ce3b81e3882a817be7314c912.jpg
ومن المتوقع أن تصل كبيرة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي من برلين مساء السبت. وسيتم استقبالها خارج السفارة الأمريكية من قبل وفد من المنظمات الصديقة للولايات المتحدة.وأفاد مراسل سبوتنيك عن وجود مكثف للشرطة في ساحة الجمهورية وسط المدينة والشارع الشمالي المجاور، وهو طريق للمشاة. تم تزيين شارع مارشال باغراميان، المؤدي إلى الجمعية الوطنية، بالألوان القومية الأمريكية والأرمينية.وتأتي زيارة بيلوسي إلى الدولة الأرمينية وسط تجدد الاشتباكات مع منافستها الإقليمية، أذربيجان، حيث ألقى الجيران باللوم على بعضهم البعض في إطلاق النار أولاً. وخاض الاثنان حربا دامية بشأن منطقة ناغورني قاره باغ المتنازع عليها قبل عامين.
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066209923_148:0:1571:1067_1920x0_80_0_0_07036661f41f00be4361a4759ee43532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أرمينيا
العالم, أرمينيا

زيادة حضور الشرطة في العاصمة الأرمينية قبل زيارة بيلوسي

13:02 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
تابعنا عبرTelegram
عززت أرمينيا من وجود الشرطة في وسط يريفان، اليوم السبت، حيث تستعد العاصمة لاستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
ومن المتوقع أن تصل كبيرة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي من برلين مساء السبت. وسيتم استقبالها خارج السفارة الأمريكية من قبل وفد من المنظمات الصديقة للولايات المتحدة.
وأفاد مراسل سبوتنيك عن وجود مكثف للشرطة في ساحة الجمهورية وسط المدينة والشارع الشمالي المجاور، وهو طريق للمشاة. تم تزيين شارع مارشال باغراميان، المؤدي إلى الجمعية الوطنية، بالألوان القومية الأمريكية والأرمينية.
وتأتي زيارة بيلوسي إلى الدولة الأرمينية وسط تجدد الاشتباكات مع منافستها الإقليمية، أذربيجان، حيث ألقى الجيران باللوم على بعضهم البعض في إطلاق النار أولاً. وخاض الاثنان حربا دامية بشأن منطقة ناغورني قاره باغ المتنازع عليها قبل عامين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала