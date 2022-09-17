عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/سريلانكا-تبحث-مع-روسيا-إمكانية-الانضمام-إلى-نظام-مير-للمدفوعات-1067853071.html
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
أعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي "مير"، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:09+0000
2022-09-17T07:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/66/1019436691_43:0:1159:628_1920x0_80_0_0_aa46658dd8c305eeb42ad79823a31970.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا".وتابع، قائلا: "في المستقبل القريب قد يكون هناك تقدم في هذا المجال. المفاوضات بهذا الشأن تجري مع مصرفنا المركزي. وعندما سنحصل على موافقة من المصرف سيكون بإمكاننا الإعلان عن ذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/66/1019436691_182:0:1019:628_1920x0_80_0_0_7204341ed04e6fb94d8f30c4a1b838dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات

07:09 GMT 17.09.2022
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© unikassa.ru
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي "مير"، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية.
موسكو- سبوتنيك. وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا".

ولفت إلى أن سلطات سريلانكا تريد أن يكون بإمكان السياح الروس الدفع عن طريق البطاقة "مير".

وتابع، قائلا: "في المستقبل القريب قد يكون هناك تقدم في هذا المجال. المفاوضات بهذا الشأن تجري مع مصرفنا المركزي. وعندما سنحصل على موافقة من المصرف سيكون بإمكاننا الإعلان عن ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала