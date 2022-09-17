https://sputnikarabic.ae/20220917/سريلانكا-تبحث-مع-روسيا-إمكانية-الانضمام-إلى-نظام-مير-للمدفوعات-1067853071.html
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
أعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي "مير"، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:09+0000
2022-09-17T07:09+0000
2022-09-17T07:09+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا".وتابع، قائلا: "في المستقبل القريب قد يكون هناك تقدم في هذا المجال. المفاوضات بهذا الشأن تجري مع مصرفنا المركزي. وعندما سنحصل على موافقة من المصرف سيكون بإمكاننا الإعلان عن ذلك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سريلانكا تبحث مع روسيا إمكانية الانضمام إلى نظام "مير" للمدفوعات
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أعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي "مير"، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية.
موسكو- سبوتنيك. وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تبحث سفارتنا هذه المسألة لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا".
ولفت إلى أن سلطات سريلانكا تريد أن يكون بإمكان السياح الروس الدفع عن طريق البطاقة "مير".
وتابع، قائلا: "في المستقبل القريب قد يكون هناك تقدم في هذا المجال. المفاوضات بهذا الشأن تجري مع مصرفنا المركزي. وعندما سنحصل على موافقة من المصرف سيكون بإمكاننا الإعلان عن ذلك".