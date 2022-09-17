https://sputnikarabic.ae/20220917/شركة-نفط-البصرة-تعلن-عودة-عمليات-التحميل-والتصدير-إلى-معدلاتها-الطبيعية-1067871816.html
شركة نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية
شركة نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية
أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، "عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:29+0000
2022-09-17T14:29+0000
2022-09-17T14:29+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت الشركة، في بيان لها، إن "الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة"، مشيرا إلى أن "عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي عادت الى معدلاتها الطبيعية".وأضاف البيان، أن "الشركة ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الأيام المقبلة بضخ كميات إضافية، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وكانت شركة "نفط البصرة" أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، مؤكدة أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف.
https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-معالجة-تسرب-نفطي-في-ميناء-البصرة-1067863050.html
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أخبار العراق اليوم
شركة نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية
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أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، "عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية".
وقالت الشركة، في بيان لها، إن "الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة تمكنت من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة"، مشيرا إلى أن "عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي عادت الى معدلاتها الطبيعية".
وأضاف البيان، أن "الشركة ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الأيام المقبلة بضخ كميات إضافية، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وكانت شركة "نفط البصرة" أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تمكن فرقها الفنية والهندسية من معالجة تسرب للنفط الخام
في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، مؤكدة أن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف.